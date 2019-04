I Trapped the Devil: trailer e trama del film horror indie di Josh Lobo

Di Pietro Ferraro giovedì 4 aprile 2019

I Trapped the Devil: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Josh Lobo nei cinema americani dal 26 aprile 2019.

IFC Midnight ha reso disponibili trailer e poster del film horror indipendente I Trapped the Devil, esordio alla regia di Josh Lobo.

Protagonisti del film AJ Bowen (You’re Next, A Horrible Way to Die, The Signal), Jocelin Donahue (House of the Devil), Chris Sullivan (Stranger Things), Scott Poythress (The Signal), e Susan Burke (Southbound). Il film è un horror sovrannaturale a sfondo psicologico ambientato durante il Natale. La trama si concentra sulla discesa di un uomo nella paranoia, dopo aver intrappolato nella sua cantina colui che crede essere il diavolo. Il film è stato paragonato al classico episodio Ululati nella notte ("The Howling Man") della seconda stagione della serie tv Ai confini della realtà, in quel caso il visitatore di un remoto convento libera accidentalmente il diavolo rinchiuso in una cella del monastero.

La trama ufficiale di "I Trapped the Devil":





Il Natale dovrebbe essere un momento di pace e di allegre riunioni di famiglia. Ma quando Matt (Bowen) e sua moglie Karen (Burke) si presentano senza preavviso a casa del fratello estraneo Steve (Poythress) per festeggiare le vacanze, vengono invece accolti con una terrificante sorpresa: intrappolato nel seminterrato c'è un uomo. Ma non un qualsiasi uomo. Steve crede che il suo ostaggio non sia altro che il diavolo in persona. Mentre shock e scetticismo si trasformano in paura e paranoia, Matt e Karen si trovano di fronte a un terrificante dilemma: Steve è andato pericolosamente fuori di testa? O il misterioso straniero potrebbe davvero essere il male incarnato? Ad ogni modo il palcoscenico è pronto per un vero Natale infernale.

Lobo ha prodotto il film insieme a Spence Nicholson, Rowan Russell e Scott Weinberg. "I Trapped the Devil" debutta nei cinema americani il 26 aprile 2019.

Foto: Entertainment Weekly