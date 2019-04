Cannes 2019, Deerskin di Quentin Dupieux apre la Quinzaine des Réalisateurs

Di Federico Boni giovedì 4 aprile 2019

Jean Dujardin inaugurerà la selezione parallela alla selezione ufficiale di Cannes 2019.

Sarà Deerskin di Quentin Dupieux, regista di Rubber, ad aprire il 15 maggio la Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2019, che prenderà vita il giorno prima.

Protagonista della pellicola il premio Oscar Jean Dujardin, qui negli abiti di un uomo letteralmente ossessionato dall’acquisto di una giacca, a tal punto da perdere tutti i suoi soldi ed immergersi in una vita criminale.

Il thriller ha come co-protagonista la lanciatissima Adele Haenel, vincitrice di due Cèsar consecutivi con Suzanne e The Fighters - Addestramento di vita. Alla guida della selezione parallela alla selezione ufficiale Quinzaine des Réalisateurs, lo scorso anno vinta da Climax di Gaspar Noe, fa il suo esordio in qualità di direttore Paolo Moretti, 43enne bresciano dal 2008 al 2011 vicedirettore e consigliere della Mostra del Cinema di Venezia, concentrandosi in particolare sulla sezione Orizzonti.

Deerskin di Quentin Dupieux sarà proiettato in prima mondiale il 15 maggio, nel corso della cerimonia che onorerà John Carpenter con la Carrosse d’or.

Fonte: HollywoodReporter