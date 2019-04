Domino, primo trailer del thriller di Brian De Palma

Di Antonio M. Abate giovedì 4 aprile 2019

Finalmente disponibile il trailer dell'ultimo film di Brian De Palma, segnato a priori da una gestazione complessa e che ne ha allungato di molto i tempi in vista della sua uscita

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Dopo una travagliata produzione viene quasi da tirare un sospiro di sollievo che il trailer di Domino sia finalmente disponibile - dopodiché ciascuno decida da sé sul trailer in sé, i giudizi in questa fase contano francamente meno. Brian De Palma tanto ha fatto che alla fine il suo ultimo lavoro è riuscito a portarlo a termine, malgrado parecchi siano stati gli ostacoli che si sono frapposti tra l'inizio e la fine della lavorazione.

In un'intervista rilasciata lo scorso anno, De Palma definì il tutto un inferno, e più specificatamente «la più orribile esperienza sul set mai avuta». In predicato per alcuni Festival lo scorso anno, arrivò da lui stesso la conferma che il film fosse pronto, malgrado non avesse idea di che fine avrebbe fatto, visto e considerato che i produttori danesi allora non avevano ancora pagato buona parte di coloro che avevano lavorato al film. «Questa è stata la prima e molto probabilmente la mia ultima esperienza in Danimarca», chiosò il regista italo-americano.

Domino si sofferma sulla parabola di un poliziotto (Nikolaj Coster-Waldau), nel tentativo di far luce sull'uccisione di un suo collega e amico, finisce invischiato in un'indagine ben più complessa che ha a che vedere con l'ISIS. Qui incappa in un agente della CIA (Guy Pearce) definito inaffidabile. A dire di De Palma le implicazioni politiche verranno a malapena evocate, mentre a lui interessa di più le possibilità a livello narrativo-visuale che questa storia di vendetta gli offre. «Nel film», prosegue il regista, «i terroristi sono ossessionati dall'idea che le loro azioni siano immediatamente visibili in rete o in TV». Domino, che in parte è stato girato pure in Italia, uscirà il 31 maggio 2019. Fuori discussione, a quanto pare, un possibile inserimento in vista di Cannes.