Non sono un assassino: trailer del thriller con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini

Di Pietro Ferraro martedì 9 aprile 2019

Non sono un assassino: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Andrea Zaccariello nei cinema italiani dal 30 aprile 2019.



[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibile un trailer ufficiale di Non sono un assassino, il thriller con protagonista Riccardo Scamarcio in uscita nei cinema italiani il prossimo 30 aprile.

Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera.

Il cast del film è completato da Alessio Boni, Edoardo Pesce e Claudia Gerini.

"Non sono un assassino" è diretto da Andrea Zaccariello e basato sul romanzo omonimo di Francesco Caringella.

Non sono un assassino: trama, foto e poster del thriller con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini

01 Distribution il 30 aprile porta nei cinema d'Italia Non sono un assassino, un thriller a sfondo legale diretto da Andrea Zaccariello (Ci vediamo domani), scritto da Zaccariello con Paolo Rossi e interpretato da Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce e Claudia Gerini.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Caringella, un legal thriller all’americana da 500 mila copie in Italia, un viaggio tra le aule di giustizia, gli ambienti della camorra pugliese ed un’intricata rete di bugie che assume le sembianze di un’incredibile verità. Al centro della trama un delitto senza movente e un poliziotto accusato di omicidio, un incubo da cui sembra impossibile svegliarsi.

La trama ufficiale:





Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera.

"Non sono un assassino" è una produzione Pepito Produzioni e Viola Film con Rai Cinema prodotto da Agostino Saccà e Alessandro Passadore.