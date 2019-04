Sonic the Hedgehog: primi filmati mostrati al CinemaCon 2019

Di Pietro Ferraro venerdì 5 aprile 2019

Il film live-action di "Sonic the Hedgehog" è approdato al CinemaCon 2019 con Jim Carrey e un due clip ufficiali in anteprima.

Paramount ha presentato al CinemaCon 2019 due clip in anteprima del film live-action Sonic the Hedgehog. Uno dei teaser era accompagnato dalla hit anni novanta "Gangsta's Paradise" di Coolio e molti dei presenti hanno accolto come una piacevole sorpresa queste prime immagini della prima trasferta sul grande schermo, in un mix di CG e live-action, dell'iconico personaggio dei videogiochi SEGA. Jim Carrey è apparso a sorpresa sul palco della convention lanciando popcorn in giro. Sul palco con Carrey il resto del cast principale: Ben Schwartz che presta la voce a Sonic, James Marsden che interpreta lo sceriffo di Green Hills, Tom Wachowski, e Tika Sumpter nei panni di sua moglie.

Il primo teaser si concentra su Sonic mentre il secondo è incentrato sul malvagio Dr. Robotnik di Jim Carrey e, a quanto riferito, riporta l'attore alla vis comica e alla trascinante mimica di un tempo. I teaser hanno mostrato Sonic come un alieno alto poco più di un metro e la sua caratteristica capacità di correre oltre la velocità del suono.

Oltre a descrivere Carrey come la miglior cosa del film sono stati fatti molti paragoni con le interpretazioni anni '90 dell'attore. È passato un po ' di tempo da quando abbiamo visto Carrey in un ruolo comedy, dato che l'attore si è recentemente dato al dramma tra film e serie tv.

Durante la presentazione del filmato, Carrey ha parlato con la sua consueta ironia del suo ruolo in Sonic the Hedgehog.

Mi piace che abbiano tenuto il meglio per ultimo nel trailer, ma questa folla merita un assaggio di ciò che rappresenta una vera star. Sono il Dr. Robotnik, uno degli uomini più intelligenti che abbiano mai camminato sulla terra. E' praticamente la mia storia di origine.

Il primo filmato di "Sonic the Hedgehog" inizia con il Tom di Marsden piazzato sul lato di una strada di campagna con un rilevatore di velocità quando Sonic sfreccia come un fulmine davanti all'agente. Il trailer mostra poi una sequenza in prima persona di Sonic in corsa, poi torna ad una sequenza di inseguimento con Tom che insegue Sonic, raggiungendolo finalmente in un capanno. Sonic dice a Tom che ha bisogno di salvare il pianeta, e il trailer include anche quelle che sembrano futuristiche navi aliene.

La seconda clip si concentra maggiormente sul Dr. Robotnik di Carrey, che è stato mostrato brevemente alla fine del trailer iniziale con i suoi baffoni giganti che fanno parte del design del personaggio nel gioco originale. Nella seconda clip, Robotnik partecipa ad una riunione con del personale militare al Pentagono per discutere di un'ondata di energia scaturita nel Pacifico nord-occidentale. Robotnik viene mostrato con un generale interpretato da Neal McDonough e con il Tom di Marsden, poi c'è una sequenza di lui che balla e Carrey che dimostra le sue abilità da comico slapstick. Anche se in gran parte del filmato Carrey ha una testa piena di capelli con baffoni a manubrio, c'è una breve sequenza nella seconda clip in cui è raffigurato con una testa calva in piedi di fronte ad uno scenario post-apocalittico.

Paramount ha fissato l'uscita americana di "Sonic the Hedgehog" all'8 novembre 2019. Nel frattempo SEGA si sta preparando a celebrare il suo trentesimo anniversario con l'uscita di una console "Genesis Mini" e un videogioco ufficiale del film già in lavorazione.

Fonte: Screenrant