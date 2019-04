Elegia americana, Ron Howard dirige Amy Adams

Di Federico Boni venerdì 5 aprile 2019

Netflix abbraccia Ron Howard e Amy Adams grazie ad Elegia americana.

Il premio Oscar Ron Howard dirigerà l'adattamento cinematografico di Elegia americana, romanzo di J.D. Vance edito in Italia da Garzanti. Amy Adams sarà la protagonista femminile, con Vanessa Taylor, co-sceneggiatrice di The Shape of Water, allo script. Brian Grazer, Howard e Karen Lunder produrranno il tutto con la loro Imagine Entertainment, mentre Julie Oh e Vance faranno da produttori esecutivi. Ma la pellicola sarà finanziata e distribuita da Netflix. Anche al cinema? Probabilmente sì.

I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando emigrano giovanissimi dalle regioni dei monti Appalachi verso l'Ohio nella speranza di una vita migliore. Ma quel sogno di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare uomo il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la violenza domestica: una madre tossicodipendente, patrigni nullafacenti che si susseguono uno dopo l'altro, vicini di casa alcolisti capaci solamente di sopravvivere con i sussidi e lamentarsi del governo, in una regione in cui i tassi di disoccupazione sono sempre più alti e l'abbandono scolastico è alle stelle.

Eppure quella che J.D. Vance racconta senza indulgenza ma con un amorevole orgoglio di appartenenza non è l'eccezione ma è la storia, in filigrana, di un Paese intero, di quel proletariato bianco degli Stati Uniti che nelle recenti elezioni presidenziali ha espresso la sua frustrazione portando alla vittoria Donald Trump.

"Elegia americana" celebra un'America silenziosa e dà voce a quella classe operaia dei bianchi degli Stati Uniti più profondi che un tempo riempiva le chiese, coltivava le terre e faceva funzionare le industrie. Quel mondo non c'è più, al suo posto solo ruggine e rabbia.

Fonte: HollywoodReporter