Avengers: Endgame - descrizione del trailer mostrato al CinemaCon 2019

Di Pietro Ferraro venerdì 5 aprile 2019

Presentato al CinemaCon 2019 in anteprima un filmato di cinque minuti tratto da "Avengers: Endgame".

Disney e Marvel Studios hanno presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas cinque minuti di filmati tratti dall'atteso Avengers: Endgame.

ATTENZIONE!!! A seguire ci sono SPOILER su "Avengers: Endgame" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

I nuovi filmati di "Avengers: Endgame" focalizzano l'attenzione su Captain Marvel e Nebula, rivelando il loro piano per rintracciare Thanos. Il team decide di rintracciare le Gemme dell'Infinito per invertire la Decimazione. Nebula sa dove è andato Thanos e lo mostrerà al resto della squadra.

Nella clip vediamo gli Avengers sopravvissuti e la nuova arrivata Captain Marvel che discutono su come sconfiggere Thanos. La scena si apre con Steve Rogers / Captain America (Chris Evans), Natasha Romanoff / Vedova Nera (Scarlett Johansson), James "Rhodey" Rhodes / War Machine (Don Cheadle) e Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson) che discutono sul da farsi. Ma Carol si allontana e Steve le chiede dove stia andando. Lei risponde: "A uccidere Thanos". Gli altri però insistono che devono lavorare come una squadra. Steve dice a Carol: "Sappiamo che questo è il tuo territorio" ma questa è "anche la nostra battaglia".

A questo punto entra in scena Nebula, che si appoggia alla porta e dice loro di non disturbarsi, che lei sa benissimo dove si trova Thanos, e dopo un breve accenno al suo passato rivela il "giardino" di Thanos. Rhodey scherza, "È carino, Thanos ha una casa di riposo". Poi la scena mostra Rocket Raccoon che manipola un ologramma per informare la squadra su quale pianeta si trova Thanos, e notano che il Titano Pazzo sta usando di nuovo le Gemme dell'Infinito. Anche Thor è nella stanza, mangia e non proferisce parola. Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) dice che non sono abbastanza numerosi, ma Carol non è d'accordo visto che ora c'è lei a dare manforte. Inizia un botta e risposta tra Carol e gli altri del gruppo. Ad un certo punto War Machine si rivolge a Carol Danvers chiedendo: "Dove diavolo sei stata per tutto questo tempo?" e lei risponde: "Ci sono molti pianeti nell'universo che non sono così fortunati da avervi ragazzi". Thor a questo punto si alza e affronta Carol, e dopo averla fissata per qualche secondo afferma: "Lei mi piace". Poi Steve chiude la questione e rivolgendosi al gruppo dice: "Andiamo a prendere questo figlio di pu**ana".

I Fratelli Russo hanno il non facile compito di completare un arco narrativo condiviso tirando le fila di ben 11 anni di Universo Cinematografico Marvel. Sembra un compito arduo, ma i Russo ostentano una certa sicurezza e sembrano certi di riuscire a sorprendere, coinvolgere ed entusiasmare anche i fan più esigenti e scafati. Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha recentemente rivelato in un'intervista di sapere come si concluderà il film e ha affermato che i Russo hanno fatto un ottimo lavoro nel tirare le fila.

"Avengers: Endgame" arriva nei cinema italiani il prossimo 24 aprile e marketing e incassi a prescindere, è indubbio che siamo di fronte ad un film evento di cui siamo certi si continuerà a parlerà negli anni a venire.

Fonte: Screenrant