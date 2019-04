Stasera in tv: "Moglie e Marito" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 9 aprile 2019

Canale 5 stasera propone "Moglie e marito", commedia del 2017 diretta da Simone Godano e interpretata da Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Valerio Aprea.

Cast e personaggi

Pierfrancesco Favino: Andrea Rossini

Kasia Smutniak: Sofia Valente

Valerio Aprea: Michele

Marta Gastini: Maria

Andrea Bruschi: Brancati

Francesca Agostini: Anna

Paola Calliari: Angelica

Gaetano Bruno: Cristian





Trama e recensione

Sofia (Kasia Smutniak) e Andrea (Pierfrancesco Favino), sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa. Una commedia graffiante e rocambolesca che racconta il viaggio incredibile e sorprendente che Sofia e Andrea saranno costretti a fare nella vita del partner; esperienza che li cambierà per sempre, facendogli ritrovare quel senso di empatia reciproca e vera connessione, indispensabile per amare veramente qualcuno.





Curiosità sul film



Moglie e Marito segna l'esordio alla regia di Simone Godano che successivamente dirigerà la commedia Croce e delizia (2019) con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio.



Il film si ispira al prolifico filone della commedia americana con "scambio di corpi" e in particolare nel film ci sono elementi che rievocano titoli come Hot Chick - Una bionda esplosiva e Nei panni di una bionda. Tra i titoli più noti del filone ricordiamo Viceversa due vite scambiate, il remake Quel pazzo venerdì, Tale padre tale figlio, Cambio vita con Ryan Reynolds, 18 Again! con Zac Efron e una recente digressione a sfondo animalista Una vita da gatto con Kevin Spacey.



Le musiche originali del film sono di Andrea Farri (Smetto quando voglio, L'abbiamo fatta grossa, Veloce come il vento, Il primo re). Farri ha collaborato con il regista Simone Godano anche per le musiche di Croce e delizia (2019).



Moglie e Marito prodotto da Matteo Rovere e distribuito nei cinema da Warner Bros. Pictures ha incassato €687,505.



