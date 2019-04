A Mano Disarmata: trailer, trama e foto del film biografico di Claudio Bonivento

Di Pietro Ferraro venerdì 5 aprile 2019

A Mano Disarmata: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Claudio Bonivento nei cinema italiani dal 6 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 6 giugno arriva nelle sale d'Italia, con Eagle Pictures, il film A Mano Disarmata diretto da Claudio Bonivento e interpretato da Claudia Gerini, nel ruolo di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia.

Prodotto da Laser Digital Film in collaborazione con Rai Cinema, "A Mano Disarmata" è tratto dall’omonimo libro autobiografico di Federica Angeli (edito in Italia da Baldini e Castoldi). La sceneggiatura è firmata da Domitilla Shaula Di Pietro in collaborazione con la stessa Angeli.

Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia alla sera ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è a lei che si risponde. Federica Angeli

La trama ufficiale:





Da cronista dell’edizione romana di “La Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è – e sarà sempre – la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.

Il cast del film è completato da Francesco Venditti, Francesco Pannofino, Mirko Frezza, Rodolfo Laganà, Milena Mancini e Maurizio Mattioli.

I crediti di Claudio Bonivento come produttore includono Mery per sempre, Pasolini – Un delitto italiano, La scorta e 20 sigarette. "A Mano Disarmata" è la terza incursione di Bonivento dietro la macchina da presa dopo Altri uomini (1997) e Le giraffe (2000)

Sono orgogliosa di interpretare Federica Angeli. Racconteremo la sua battaglia per la legalità, le vicende di una cronista coraggiosa, ma anche la storia di una donna dall’umanità travolgente, di una compagna e di una madre tenera, di una ‘guerriera dei nostri tempi’. Non possiamo che essere al fianco di Federica. Sempre. Claudia Gerini

Con l’uscita di "A Mano Disarmata" Eagle Pictures sostiene il progetto “Moviement – Al cinema. Tutto l’anno”, offrendo al pubblico estivo una grande storia italiana, interpretata da una delle nostre attrici più amate.