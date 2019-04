Rapiscimi: trailer e trama della commedia di Giovanni Luca Gargano

Di Pietro Ferraro venerdì 5 aprile 2019

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 18 aprile arriva nelle sale cinematografiche la commedia Rapiscimi, opera prima del regista Giovanni Luca Gargano ispirata da una originale idea imprenditoriale.

Ambientata in Calabria, la pellicola vuole sdrammatizzare e far sorridere sulla condizione di chi nasce e vive in piccoli paesi dell’entroterra, dove il più delle volte sognare una vita diversa è difficile e la disoccupazione ti divora. Il film si caratterizza per azione, atmosfera e tempi western, dove il destino dei diversi personaggi si intreccia a dar vita a una storia ricca di colpi di scena. Vivi l’estremo, fatti rapire. Questo lo “slogan” e il messaggio chiave del film.

La trama ufficiale:





Dopo averla combinata grossa ed essersi inimicati tutto il paese, quattro disoccupati calabresi si danno alla fuga nel bosco. Sono obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto. Così uno di loro, convinto di un’idea geniale, li coinvolge nell’attività che a suo dire li farà svoltare: un’agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze che vogliono vivere l’ebbrezza di un’emozione estrema. La mano del destino intreccia le sue trame e i quattro ragazzi si troveranno coinvolti in una storia rocambolesca dai risvolti tragicomici e assolutamente inaspettati. Quella che sembra essere un’avventura folle ed eccitante, si trasforma in una delirante trappola tragicomica a cui non tutti sopravvivranno.

Il film è interpretato da Pietro Delle Piane (Il ragazzo della Giudecca, Mirafiori Lunapark), Rocco Barbaro (Il 7 e l'8, Romanzo criminale - La serie), Paolo Cutuli (Squadra Antimafia 8, Questo è il mio paese), Carmelo Caccamo (Perduto Amor, Romanzo siciliano), Vincenzo Di Rosa, Massimo Olcese, Alexia Degremont, Paulo Pires, Virgilio Castelo.

"Rapiscimi" è una coproduzione italo-portoghese realizzata da Alba Produzioni / Arbalak (Italia) e Check the Gate (Portogallo), un film riconosciuto d'interesse culturale con il contributo della Direzione Generale per il Cinema-Mibact; con il contributo di Film Commission Calabria, con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL.