Avengers: Endgame, durata record per un film Marvel: è ufficiale

Di Federico Boni venerdì 5 aprile 2019

I fratelli Russo chiudono con il botto i 10 anni di Universo Marvel, con oltre 3 ore di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame batterà gli incassi record di Avatar? Il titolo Marvel punta al miliardo d'incassi worldwide al primo weekend di programmazione. Joe e Anthony Russo hanno ufficializzato la durata di Avengers: Endgame, nel corso di un'intervista a Comic Book: tre ore e cinquantotto secondi. In assoluto, il più lungo film dell'intero universo cinematografico Marvel. Stracciato il precedente primato, appartenuto ad Infinity War, pari a 2 ore e 40 minuti.

Con questa pellicola lo studios completerà la Fase 3, iniziata con Captain America: Civil War, lasciando i propri fan dinanzi a un milione di domande, perché non è chiaro cosa accadrà dopo. In Endgame vedremo Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Don Cheadle, Sean Gunn, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Katherine Langford e Josh Brolin, con il box office che potrebbe stracciare record impensabili.

Ad influire potrebbero essere proprio le 3 ore di durata, perché questo significherà inevitabilmente tagliare uno spettacolo al giorno da tutti i cinema. Ergo, meno soldi. Ma è chiaro che per chiudere un cerchio, dopo 11 anni esatti di miliardari successi, i Russo non potevano che fare le cose in grande. Durata compresa. A seguire tutti i minutaggi dei 22 film Marvel, dal 2008 ad oggi.

Marvel Cinematic Universe Tutte le durate dei film

Iron Man - 126 minuti

L'incredibile Hulk - 112 minuti

Iron Man 2 - 125 minuti

Thor - 114 minuti

Captain America - Il primo Vendicatore - 124 minuti

The Avengers - 142 minuti

FASE 2

Iron Man 3 - 130 minuti

Thor: The Dark World - 112 minuti

Captain America: The Winter Soldier - 136 minuti

Guardiani della Galassia - 121 minuti

Avengers: Age of Ultron - 141 minuti

Ant-Man - 117 minuti

FASE 3

Captain America: Civil War - 147 minuti

Doctor Strange - 115 minuti

Guardiani della Galassia Vol. 2 - 136 minuti

Spider-Man: Homecoming - 133 minuti

Thor: Ragnarok - 130 minuti

Black Panther - 134 minuti

Avengers: Infinity War - 149 minuti

Ant-Man and the Wasp - 118 minuti

Captain Marvel - 124 minuti

Avengers: Endgame - 181 minuti