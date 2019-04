Rottentail: trailer e poster del film horror con coniglio mutante

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

Rottentail: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Brian Skiba in uscita negli States il 26 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online trailer e poster di Rottentail, una spassosa, mostruosa e oltraggiosamente iperviolenta commedia horror-splatter con protagonista un coniglio mutante da incubo.

Il trailer del film, ispirato ad un fumetto pubblicato negli States da Source Point Press, ci mostra progetto governativo segreto che attraverso manipolazioni genetiche intende creare letali ibridi umani/conigli mutanti realizzati nel film con effetti pratici della vecchia scuola.

"Rottentail" è diretto da Brian Skiba (Blood Moon Rising, Anatomy of Deception) e scritto da David C. Hayes (Machined, Bloody Bloody Bible Camp) che è l'autore del fumetto originale sui cui è basato il film. Corin Nemec visto in serie tv come Supernatural, Smallville e CSI: Miami, è a bordo come il mostruoso coniglio mutante titolare.

"Rottentail" racconta la storia del geniale ricercatore sulla fertilità Peter Cotton (Nemec), che viene morso da un coniglietto cavia mutato e si trasforma nell'ibrido mezzo uomo / mezzo coniglio Rottentail. Peter dopo la trasformazione inizia un sanguinoso percorso di vendetta che lo riporta alla sua città natale di Easter Falls.

Il cast è completato da William McNamara (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) , Dominique Swain (Nazis at the Center of the Earth), Gianni Capaldi (Ulysses: A Dark Odyssey), Vincent De Paul (Razors: The Return of Jack the Ripper) e Mark Speno (Bride of Violence).

Il direttore artistico di Source Point Press, Joshua Werner, ha parlato del progetto in un'intervista del 2016.

Il fumetto Rottentail è uno dei preferiti dai nostri lettori. Alla base è un film di mostri, pieno di sangue, cuore, follia e humor stravagante, e Brian Skiba sta lavorando con alcuni dei migliori esperti di make-up ed effetti speciali del settore per portare in vita il coniglio mutante Rottentail.

Guardando il trailer ci è venuto in mente l'iconico antieroe "Lobo" della DC, sarebbe fantastico vedere un adattamento live-action di "Lobo" con lo stesso approccio di "Rottentail", purtroppo siamo consapevoli che se mai ci sarà un adattamento del fumetto non sarà possibile vederlo sullo schermo con un livello tale di gore e splatter, anche se l'arrivo di Deadpool sul grande schermo ci ha dato qualche flebile speranza in questa direzione.

"Rottentail" arriverà negli States direttamente in DVD e Blu-ray il prossimo 26 aprile.

Fonte: Bloody Disgusting