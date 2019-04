Trial by Fire: trailer e trama del film con Laura Dern basato su una storia vera

sabato 6 aprile 2019

Trial by Fire: dramma biografico di Edward Zwick nei cinema americani dal 17 maggio 2019.

Roadside Attractions ha pubblicato un primo trailer e una locandina di Trial by Fire, nuovo dramma biografico che arriva da Edward Zwick, il regista noto per titoli come Attacco al potere, L'ultimo samurai e Blood Diamond - Diamanti di sangue torna dietro la macchina da presa a tre anni dal deludente sequel Jack Reacher - Punto di non ritorno.

"Trial by Fire" basato su una storia vera, raccontata in un articolo del 2009 del The New Yorker scritto da David Grann, racconta di un uomo condannato a morte per un omicidio terribile che potrebbe o non potrebbe aver commesso. Il film esplora la vita in prigione, segue il percorso giudiziario e racconta di un'amicizia improbabile.

"Trial by Fire" è un racconto di vita reale incentrato su un legame improbabile tra un detenuto condannato a morte (Jack O'Connell) e una madre di due figli di Houston (Laura Dern). Cameron Todd Willingham era un disadattato e squattrinato amante dell'Heavy Metal con un'inclinazione per la violenza, confermata dalla sua fedina penale. Viene condannato per un incendio doloso che nel 1992 provocò la morte di tre persone, la sua famiglia. Durante i suoi 12 anni nel braccio della morte, Elizabeth Gilbert combatte per la libertà di Cameron mentre scopre alcuni elementi del suo caso che non tornano. Lei combatte con lo stato per riportare in gioco prove soppresse che avrebbero potuto salvarlo, ma senza successo. Il film pone l'accento su una questione che si è profilata sin dall'esecuzione di Cameron, la possibilità che lo stato del Texas abbia mandato a morte un uomo innocente.

Laura Dern è nota al grande pubblico per il ruolo della dottoressa Ellie Sattler nei film di Jurassic Park, per la serie tv Big Little Lies e per diverse collaborazioni con il regista David Linch. Jack O'Connell, lanciato dalla serie tv Skins, ha interpretato l'atleta olimpico Louis Zamperini in Unbroken di Angelina Jolie e recitato in 300 - L'alba di un impero, Money Monster e più recentemente in La ragazza dei tulipani e L'uomo dal cuore di ferro.

Il cast "Trial by Fire" è completato da Emily Meade, Jeff Perry, Jade Pettyjohn, Joshua Mikel, Chris Coy, McKinley Belcher III, Rhoda Griffis e Carlos Gómez.

Kathryn Dean e Marshall Herskovitz sono produttore esecutivi, con Allyn Stewart, Kipp Nelson, Edward Zwick e Alex Soros a bordo come coproduttori. La sceneggiatura proviene da Geoffrey Fletcher (Precious). "Trial By Fire" uscirà nelle sale americane il 17 maggio 2019.

