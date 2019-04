Alien: nuovo corto "Specimen" dell'antologia live-action per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

E' arrivato online "Specimen" il secondo corto della nuova antologia live-action per il 40° anniversario di "Alien".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Un nuovo corto ufficiale di Alien è stato pubblicato online. Il franchise celebra quest'anno il suo 40° anniversario e in attesa di un nuovo lungometraggio, 20th Century Fox ha lanciato un'antologia di sei cortometraggi live-action ambientati nell'universo di "Alien" e la seconda puntata, Alien: Specimen, è ora disponibile per la visione online.

A seguire la trama del corto che arriva dal regista Kelsey Taylor che ha scelto un look low-tech in linea con il film originale.





È il turno di notte nella serra di una colonia e Julie, una botanica, fa del suo meglio per contenere campioni di terriccio sospetti che hanno messo in allerta il suo sensibile cane da laboratorio. Nonostante i suoi migliori sforzi, il laboratorio va inaspettatamente in arresto completo lasciandola intrappolata all'interno. Quel poco che sa è che un esemplare alieno è sfuggito dal misterioso carico e ne consegue un gioco del gatto col topo mentre la creatura cerca un ospite.

La celebrazione dei 40 anni di "Alien" arriva in concomitanza con la finalizzazione da parte di Disney della fusione con Fox. Ciò significa che è in definitiva la Disney che ora ha il controllo del franchise e come anticipato alla presentazione al CinemaCon 2019 lo studio andrà avanti con un nuovo film. Questo significa che Ridley Scott realizzerà il sequel di Alien: Covenant? Significa che fruiremo di un reboot di qualche tipo? Per il momento non è chiaro, ma un altro film prequel di Ridley Scott sarebbe davvero qualcosa di molto difficile da digerire dopo due primi film confusi e inconcludenti.

Ricordiamo che la pubblicazione dei cortometraggi proseguirà settimanalmente fino all'Alien Day che si terrà il prossimo 26 aprile.

