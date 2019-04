My Spy: trailer e trama della commedia d'azione con Dave Bautista

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

My Spy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Peter Segal con Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Primo trailer e poster per la commedia d'azione My Spy che vede protagonista Dave Bautista. Da Peter Segal, il regista di 50 volte il primo bacio, l'altra sporca ultima meta e Agente Smart - Casino totale, il film mette in coppia Bautista con la giovane attrice Chloe Coleman e sembra un mix tra Cambio di gioco con The Rock e Missione Tata con Vin diesel.

In "My Spy", Dave Bautista interpreta JJ, un "burbero e indurito agente della CIA" che è stato retrocesso in seguito ad un'operazione fallita. Il suo prossimo incarico è quello di andare sotto copertura per sorvegliare la famiglia di una bambina di 9 anni di nome Sophie (Coleman), incarico di cui JJ non è esattamente entusiasta. Sophie scopre che la sua famiglia e sotto sorveglianza quando trova le telecamere nascoste nel suo appartamento, a questo punto usando la stessa tecnologia riesce a rintracciare la sorgente del segnale arrivando a JJ e alla sua partner (Kristen Schaal). Di fronte alle conseguenze che la copertura saltata potrebbe causare presso la CIA, se Sophie dovesse svelare il suo segreto, JJ si ritrova completamente alla mercé della ragazzina. Per farla tacere, JJ accetta riluttante di insegnare a Sophie come diventare una spia.

Bautista dovrebbe riprendere il ruolo di Drax in Avengers: Endgame in uscita il 24 aprile. Sarà poi coprotagonista con Kumail Nanjiani della commedia d'azione Stuber che arriverà bei cinema americani a luglio e sarà inoltre coprotagonista con Sylvester Stallone e Curtis "50 Cent" Jackson del sequel Escape Plan: The Extractors aka Escape Plane 3.

Altri membri del cast di "My Spy" includono Ken Jeong, Parisa Fitz-Henley, Nikki Hahn e Devere Rogers. Peter Segal dirige da una sceneggiatura dei fratelli Jon e Erich Hoeber (RED). Oltre a recitare nel film, Bautista è anche produttore con Segal, Chris Bender, Jake Weiner, Jonathan Meisner e Gigi Pritzker. "My Spy" non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma arriverà nei cinema americani entro l'anno.

