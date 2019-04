Evil Dead 2: nuova statua diorama "Prime 1" di Ash Williams / Bruce Campbell

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

Prime 1 Studio annuncia una nuova spettacolare statua diorama che ritrae l'icona horror Bruce Campbell nei panni di Ash Williams in "La Casa 2".

Il 13 marzo 1987 usciva nei cinema americani Evil Dead 2: Dead by Dawn (La Casa 2), il regista Sam Raimi dopo l’exploit con il cult splatter-horror Evil Dead (La Casa) approda su grande schermo con una produzione ad alto budget, che sulla carta si presenta come un sequel, ma in realtà è una sorta di remake del film del 1981 e secondo capitolo di una trilogia che si concluderà nel 1993 con L’armata delle tenebre. Raimi nonostante venga costretto a rendere le sue truculente visioni adatte ad una platea più vasta e addomesticare demoni e deformità lovecraftiane, riesce comunque nell’intento di trasformare il film in una sorta di grottesca e surreale cavalcata horror all’insegna del gore, carico di black-humour e con un Bruce Campbell pronto con il suo Ash ad entrare di diritto tra le icone del cinema horror. Il lisergico finale assurge a dimensioni-parallele, vortici spazio-temporali, il Necronomicon diventa portale e prepara lo spettatore alla terza avventura del mitico Ash e della sua inseparabile motosega, stavolta si combatte in terra straniera dove Ash conoscerà gli orrori e l’ambizione di un alter ego malvagio e della sua mortifera “Armata delle tenebre”, ma questa è un’altra storia.

Per chi come il sottoscritto è un fan di lunga data del franchise "Evil Dead" e dell'icona horror Ash di Bruce Campbell, Prime 1 Studio ha annunciato l'uscita di una impressionante nuova statua diorama che potrebbe rappresentare l'oggetto da collezione definitivo per i fan del franchise horror di Raimi e dell'iconico personaggio di Campbell.

Con l'iconica motosega, il fucile da caccia "modificato" a canne mozze e persino la testa di cervo posseduta, la statua di Ash Williams di "Prime 1 Studio" riesce a riportarci a piè pari in quel bizzarro, terrificante e a tratti esilarante ottovolante horror che è stato il sequel Evil Dead 2.

Disponibile sia in edizione standard con due teste e una speciale edizione "Prime 1 Exclusive" con tre teste, la nuova statua di Ash Williams della linea "Museum Masterline" è realizzata in scala 1: 3 per un'altezza di circa 96 centimetri.

La statua di "Evil Dead 2" di Museum Masterline ritrae l'ammazzademoni e antieroe Ash con il piede poggiato sulla botola che che si apre sulla cantina del capanno nel bosco infestato al centro della trama. Dalla botola semiaperta e bloccata da una catena spuntano testa e braccia della mostruosa Henrietta posseduta che sbraita e ringhia mentre cerca di forzare la botola. Altri accessori includono il famigerato Necronomicon, la mano mozzata e posseduta di Ash e il Pugnale Kandariano.

La "MMED2-01: Ash Williams statue from Evil Dead 2: Dead by Dawn" è disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: Facebook