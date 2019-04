The Suicide Squad perde Deadshot, Idris Elba interpreterà un nuovo personaggio

Di Pietro Ferraro domenica 7 aprile 2019

The Suicide Squad perde anche Deadshot, Idris Elba ancora bordo ma nei panni di un nuovo personaggio.

Idris Elba è confermato in The Suicide Squad, ma non interpreterà Deadshot. James Gunn è stato assunto dalla Warner Bros. per scrivere e dirigere il sequel del Suicide Squad di David Ayer, che nonostante sia stato descritto in principio come un "reboot totale" in molti speravano includesse il ritorno di almeno parte dei personaggi DC del film originale. Dopo la conferma che Jay Courney aka Captain Boomerang e Viola Davis aka Amanda Waller torneranno per Suicide Squad 2 ora arriva anche la conferma che Deadshot non sarà parte della nuova squadra.

Il mese scorso è giunta la notizia del casting di Idris Elba come sostituto di Will Smith nei panni di Deadshot. Smith ha interpretato il ruolo nel film di David Ayer, ma i troppi impegni dell'attore gli impediranno di apparire in questo sequel. E' stato sottolineato che il forfait di Smith non ha avuto nulla a che fare con differenze creative e che non c'è nessun conflitto tra Smith e lo studio.

Secondo un nuovo aggiornamento, Idris Elba interpreterà invece un personaggio completamente nuovo in "The Suicide Squad". Apparentemente James Gunn, Elba e lo studio hanno discusso di questo nelle ultime settimane e hanno concluso che questo era il modo migliore di procedere. Non possiamo che essere d'accordo con questa decisione vista l'impronta che Will Smith aveva dato al personaggio, e la mossa dello studio sembra anche mirata a lasciare aperta una possibilità, anche se remota, che in futuro Will Smith possa tornare nei panni di Deadshot.

Per quanto riguarda il nuovo personaggio che Idris Elba ndrà ad interpretare, al momento non ci sono indizi, ma in precedenza è stato riferito che la nuova squadra di James Gunn includerà personaggi come Ratcatcher, Polka-Dot Man, Peacemaker e King Shark. Si è anche detto che Gunn stia pensando a Dave Bautista aka Drax il distruttore dei Guardiani della galassia per il ruolo di Peacemaker. Inoltre Ratcatcher pare subirà un cambio di genere con il personaggio che sembra sarà interpretato da una donna.

Per quanto riguarda Harley Quinn, al momento Margot Robbie sembrerebbe a bordo, ma visto come le cose evolvono in fretta non è assolutamente cosa certa. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, quindi a breve dovrebbero arrivare dettagli più precisi sui membri dela nuova Task Force X. "The Suicide Squad" arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

Fonte: Variety