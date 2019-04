Beetlejuice 2, Tim Burton confessa: 'non si farà mai'

Di Federico Boni domenica 7 aprile 2019

Beetlejuice 2, vedremo mai il sequel? Tim Burton ha risposto.

Dopo anni di rumor, mezze dichiarazioni e puntuali marce indietro, l'annunciato sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello non si vedrà mai. Ad annunciarlo Tim Burton, attualmente in promozione con il live-action di Dumbo.

Il regista, via Usa Today, parrebbe aver gettato la spugna.

Niente, niente. Non so cosa succederà, ma dubito che ci sarà un sequel.

Dalla Warner hanno indirettamente confermato, ribadendo come non ci sia nessun sequel in lavorazione. Nel 2010 le prime voci di un Beetlejuice 2, nel 2011 l'annuncio di una sceneggiatura firmata Seth Graham-Smith. Nel 2014 lo stesso Burton si disse fiducioso ("Stiamo lavorando sulla sceneggiatura e penso che sia probabilmente più vicino che mai"), nel 2015 la conferma nel cast di Winona Ryder, nel 2016 i primi tentennamenti di Burton, nel 2017 i dubbi di Michael Keaton e l'arrivo di un nuovo script. Ora, probabilmente, l'addio definitivo, in attesa che il musical ufficiale sbarchi a Broadway.

Interpretato da Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jeffrey Jones, Glenn Shadix, Robert Goulet e Michael Keaton, Beetlejuice uscì nel 1988, vincendo l'Oscar per il miglior trucco e diventando un grande classico.