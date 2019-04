Sarah e Saleem, poster e trailer italiano

Di Federico Boni domenica 7 aprile 2019

Due donne, due uomini, una passione. Esce nei cinema d'Italia Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vincitore del Premio del Pubblico Huber Bals e del Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam, arriva anche in Italia Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile, diretto dal regista palestinese Muayad Alayan, in passato già visto all'opera con Amore, furti e altri guai e Sacred Stones. Protagonisti della pellicola, Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, Ishai Golan, Maisa Abd Elhadi e Jan Kuhne.



Tratto da fatti realmente accaduti, Sarah e Saleem racconta una relazione extraconiugale tra una donna israeliana e un uomo palestinese che assume una pericolosa dimensione pubblica quando i due vengono avvistati nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Tra colpi di scena e circostanze imprevedibili, Sarah e Saleem si ritrovano coinvolti in una situazione più grande di loro, che trascende le responsabilità familiari per diventare un caso politico. A dimostrazione di come, in questa terra martoriata, nulla sia veramente possibile.

Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile sarà distribuito da Satine Film a partire dal 24 aprile prossimo.