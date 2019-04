Akira: trapelata online una sinossi del live-action di Taika Waititi

Di Pietro Ferraro lunedì 8 aprile 2019

Una sinossi del live-action "Akira" è trapelata online e mostra alcune sostanziali differenze con l'anime originale.

Una sinossi dell'adattamento live-action di Akira è trapelata online, ed è molto diversa dalla trama del manga e anime originali su cui si basa il film. Sia l'originale manga "Akira" che l'adattamento anime del 1988 sono ambientati in un futuristica Neo-Tokyo di stampo cyberpunk e seguono Shōtarō Kaneda mentre cerca di salvare il suo amico d'infanzia, Tetsuo Shima, da un progetto governativo segreto.

Warner Bros. e la Appian Way di Leonardo DiCaprio hanno recentemente annunciato che il live-action "Akira" sta finalmente entrando in produzione dopo una fase di sviluppo di quasi dieci anni. Il progetto durante il suo travagliato percorso ha visto coinvolti diversi registi tra cui Jaume Collet-Serra, George Miller, Justin Lin e Jordan Peele con Taika Waititi (Thor: Ragnarok) che ha finalmente firmato nel 2017 per dirigere il film.

La sinossi di Akira proviene da Production Weekly, una società che fornisce ai professionisti del settore una panoramica completa dei progetti in arrivo in ambito cinematografico e televisivo. Hanno condiviso l'annuncio su Instagram ed è pieno di dettagli riguardanti i personaggi e l'ambientazione di "Akira".

A seguire la sinossi completa del live-action di "Akira".





Quando viene scoperta dall'esercito il potere di telecinesi di un giovane, questi viene catturato per essere trasformato in una super-arma e suo fratello deve salvarlo prima che Manhattan venga distrutta dai suoi poteri. Kaneda è proprietario di un bar a Neo-Manhattan ed è sbalordito quando suo fratello Tetsuo viene rapito da agenti governativi guidati dal Colonnello. Nel tentativo disperato di riavere suo fratello, Kaneda accetta di unirsi a Ky Reed e al suo movimento clandestino intenzionati a rivelare al mondo cosa è realmente successo a New York 30 anni fa. Kaneda ritiene che le loro teorie siano ridicole, ma dopo aver ritrovato il fratello è scioccato quando quest'ultimo mostra poteri telecinetici. Ky crede che Tetsuo voglia liberare un giovane ragazzo, Akira, che ha preso il controllo della mente di Tetsuo. Kaneda si scontra con le truppe del Colonnello che cercano di impedire a Tetsuo di fermare Akira, ma arriva troppo tardi. Akira presto riemerge dalla sua prigione per mano di Tetsuo mentre Kaneda tenta di salvare suo fratello prima che Akira distrugga ancora l'isola di Manhattan come fece trent'anni fa.

La sinossi del live-action di Akira mostra sostanziali differenze nella storia e nell'ambientazione rispetto sia all'anime che al manga. Ad esempio il film live-action sarà ambientato a Neo-Manhattan, non a Tokyo, e invece di essere un membro di una banda di motociclisti, Kaneda lavora come barista. Il fulcro della trama, incentrata sul tentativo di Kaneda di salvare Tetsuo dall'esercito dopo che suo fratello ha sviluppato poteri telecinetici, sembra rimasta la stessa, anche se ora Tetsuo è il fratello di Kaneda invece che il migliore amico. Naturalmente, considerando che il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo, questi elementi della storia potrebbero subire ulteriori cambiamenti.

Taika Waititi in precedenza ha dichiarato che intende adattare il manga piuttosto che l'anime e vuole mantenere l'etnia di tutti i personaggi fedele all'originale, quindi nessuna polemica all'orizzonte almeno per quanto riguarda un potenziale "sbiancamento" dei personaggi.





Fonte: CBR