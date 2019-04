Parasite, poster e trailer del film di Bong Joon-ho

Di Antonio M. Abate lunedì 8 aprile 2019

Mentre si attende la conferma circa una sua probabile presenza a Cannes, Parasite di Bong Joon-ho si mostra in un primo trailer in lingua originale

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

A dieci anni esatti da Mother, Bong Joon-ho ritorna in patria per girare Parasite, di cui oggi vengono fuori un primo trailer e poster, entrambi per il pubblico sudcoreano. A dispetto del titolo, non si tratta di un film né inerente a un'infezione su larga scala, né a tema alieni. Parasite ci è stato fin qui descritto come un dramma familiare con al centro quattro persone diverse.

Come ci conferma il trailer, il film uscirà a maggio in Corea del Sud. Non per niente è già tra i titoli più chiacchierati in vista di Cannes, dove potrebbe essere presentato in Concorso. C'è da dire che Bong Joon-ho proprio di recente ha avuto modo di presentare un proprio lavoro in Croisette, l'ultimo per la precisione, ossia Okja, uno dei pomi della discordia relativamente alla diatriba tra il Festival e Netflix.

Nel cast troviamo Song Kang-ho e Jang Hye-jin, che interpretano marito e moglie, mentre Park So-dam e Choi Woo-shik sono i figli. Altri nomi sono quelli di Lee Sun-kyun e Jo Yeo-jeong. Oramai manca poco all'annuncio della Selezione Ufficiale, fissata per il 18 aprile, quando sapremo se anche Parasite sarà a Cannes o meno.