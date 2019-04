Sabrina, Drew Goddard alla regia

Di Federico Boni martedì 9 aprile 2019

Lo sceneggiatore di The Martian all'opera con Sabrina di Nick Drnaso.

Drew Goddard, candidato agli Oscar per lo script di The Martian, scriverà la sceneggiatura e dirigerà per il grande schermo Sabrina, primo romanzo a fumetti a essere candidato al Man Booker Prize, realizzato da Nick Drnaso e edito in Italia da Coconino.

Teorie cospirazioniste, crisi di nervi, omicidi. Tutto andrà per il meglio. Finché non lo farà. Quando Sabrina scompare, un aviatore dell’aeronautica statunitense viene trascinato in una rete di supposizioni, teorie folli e palesi menzogne. Una situazione che minaccia la salute mentale di Teddy, suo amico d’infanzia e fidanzato della donna scomparsa. Mentre Sandra, la sorella di Sabrina, lotta per dare un senso alle sue giornate cercando di uscire dal limbo.

Goddard è recentemente uscito malconcio dall'ambizioso Sette Sconosciuti a El Royale, film d'apertura all'ultima Festa del Cinema di Roma. Nel 2012 l'esordio alla regia con Cabin in the Woods. In qualità di sceneggiatore, invece, sono sempre suoi anche Cloverfield e World War Z.

Fonte: HollywoodReporter