Valentine: The Dark Avenger - trailer del film d'azione con supereroina vigilante

Di Pietro Ferraro martedì 9 aprile 2019

Valentine: The Dark Avenger: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di August Pestol in uscita negli States il 14 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' tempo di supereroi...anzi di supereroine. Shout! Factory ha reso disponibili trailer e poster di Valentine: The Dark Avenger, un nuovo film d'azione con supereroi diretto da August Pestol che strizza l'occhio a Kick-Ass e presenta coinvolgenti coreografie di combattimento.

Batavia City è un gioiello metropolitano...ma sempre più offuscato di fronte all'aumento del crimine. Così tra l'insorgere di rapine e violenza emerge un eroe in cerca di giustizia. Pieno di azione e sequenze di combattimento, il film vede come protagonisti Estelle Linden, Matthew Settle e Arie Dagienkz. "Valentine: The Dark Avenger" si presenta come un must per gli appassionati di supereroi, film d'azione e serie tv come Arrow.

La trama ufficiale:





La città di Batavia è afflitta da rapine e violenze. Srimaya cameriera in un caffè sogna una vita affascinante come attrice. Un incontro casuale con un regista e il suo assistente conduce ad una serie di eventi che cambiano la vita di Srimaya, mentre la trascinano in un'avventura elettrizzante che trova la cameriera trasformata in attrice e nella persona di cui Batavia City ha bisogno e merita di più: una consumata e tosta supereroina mascherata! Vigilando le strade come "Valentine", Srimaya diventa un modello per la gente di Batavia, e un contraltare per i criminali e i buoni a nulla della città. Ma quando un sinistro criminale mascherato emerge dall'ombra della notte, Srimaya si rende conto che tutte le sue imprese da vigilante erano solo una prova generale per la resa dei conti definitiva!

"Valentine: The Dark Avenger" esce gli States direttamente in Blu-ray e DVD il 14 maggio 2019.

Fonte: AsianMoviePulse