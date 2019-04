Rush Hour 4: Jackie Chan e Chris Tucker accennano al sequel su Instagram

Di Pietro Ferraro martedì 9 aprile 2019

Jackie Chan e Chris Tucker su Instagram strizzano l'occhio ai fan sull'atteso "Rush Hour 4".

Sembra che Rush Hour 4 si farà o perlomeno è quello che vogliono Chris Tucker e Jackie Chan, poiché al momento lo studio non ha annunciato nulla di ufficiale. Ora grazie ad un recente post condiviso sull'account Instagram di Tucker la speranza per un nuovo film sembra riprendere corpo.

Jackie Chan ha recentemente festeggiato il suo compleanno. La leggenda delle arti marziali e star del cinema ha compiuto 65 anni e anche se qualche tempo fa si era parlato di un suo potenziale ritiro, l'attore ha invece proseguito la sua carriera senza alcun segno di rallentamento. Chris Tucker ha condiviso una foto che lo ritrae con Chan ed entrambi appaiono piuttosto entusiasti. A prima vista sembra essere solo un post fatto per un amico nel giorno del suo compleanno con tanto di messaggio di auguri che accompagna l'immagine, ma c'è una sorpresa.

Oggi è il compleanno di Jackie, voglio augurare al mio amico Jackie Chan un buon compleanno!!!

Tuttavia, in una seconda foto che segue immediatamente il primo post del compleanno, contiene un suggerimento non così sottile su un "Rush Hour 4" in arrivo. Entrambi mostrano un quattro con le dita, ed è chiaro che sia un accenno all'atteso sequel.

Abbiamo sentito parlare a più riprese di questo progetto per qualche tempo e sembra davvero troppo, dato che il franchise è fermo dal 2007. Nel 2016 c'è stato un tentativo di reboot con una serie tv della CBS che ha avuto vita breve. Chris Tucker, in un podcast registrato in febbraio, ha spiegato che stanno ancora lavorando alla sceneggiatura e stanno cercando di far quadrare le cose, ma il tono dell'attore era incoraggiante ed entusiasta.

I tre film di Rush Hour, usciti tra il 1998 e il 2007, hanno incassato un totale di 849 milioni di dollari nel mondo. Allo stato attuale nessun regista è stato ufficialmente associato ad un quarto film. Di recente c'è stata la notizia di un potenziale "Rush Hour" al femminile con protagonista Bingbing Li in sviluppo presso STX Studios, ma questo non significa necessariamente che tale progetto escluda un "Rush Hour 4". Le due cose potrebbero facilmente coesistere e magari ad un certo punto incontrarsi. Per ora attendiamo un qualche annuncio ufficiale da New Line Cinema / Warner Bros. Pictures.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Ctuckerworld (@christucker) in data: Apr 7, 2019 at 10:02 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Ctuckerworld (@christucker) in data: Apr 7, 2019 at 9:59 PDT

Fonte: Digital Spy