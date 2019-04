"Che fare quando il mondo è in fiamme?" di Roberto Minervini esce al cinema: locandina e note di regia

Di Federico Boni martedì 9 aprile 2019

A quasi un anno dall'anteprima mondiale alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che lo vide in Concorso, What You Gonna Do When the World's on Fire? di Roberto Minervini esce finalmente nelle sale d'Italia il prossimo 9 maggio, grazie a Cineteca di Bologna e Valmyn, in collaborazione con MYmovies.it.

"Che fare quando il mondo è in fiamme?" il titolo italiano del documentario, premiato al London Film Festival 2018 e al

33. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (migliore regia, migliore attrice, miglior montaggio). Il doc è ambientato nel corso dell'estate del 2017, quando una serie di brutali uccisioni di giovani afroamericani per mano della polizia scuote gli Stati Uniti. Una comunità nera dell'America del sud affronta gli effetti persistenti del passato cercando di sopravvivere in un paese che non è dalla parte della sua gente. Intanto le Black Panther organizzano una manifestazione di protesta contro la brutalità della polizia.

Una riflessione sul concetto di razza in America dal regista di Louisiana (The Other Side) e Stop the Pounding Heart, così presentata dallo stesso regista.