Il principe cerca moglie 2: Eddie Murphy e Arsenio Hall si preparano al sequel (foto)

Di Pietro Ferraro martedì 9 aprile 2019

Eddie Murphy, Arsenio Hall e la costumista Ruth E. Carter si preparano alle riprese de "Il principe cerca moglie 2".

Il principe cerca moglie 2 (Coming to America 2) sta prendendo forma dietro le quinte, con la recente vincitrice di un Oscar, Ruth E. Carter, che è ufficialmente a bordo del progetto. L'acclamata costumista lavora nel settore dalla fine degli anni '80 e recentemente ha contribuito a portare ai Marvel Studios il loro primo Oscar per il suo lavoro su Black Panther. Con un precedente del genere la scelta della costumista per "Il principe cerca moglie 2" è sembrata la più logica e naturale con Carter che sta tornando nel continente africano, passando dalla nazione immaginaria di Wakanda alla nazione fittizia di Zamunda.

Ruth E. Carter ha utilizzato Instagram per rivelare alcune foto "dietro le quinte" che la vedono la fianco di Eddie Murphy e Arsenio Hall, che stanno entrambi riprendendo i loro ruoli dal film originale. Mentre non è chiaro se le riprese siano effettivamente in corso, queste foto rivelano che la pre-produzione è certamente in corso. Le star hanno entrambe posato con Carter e il suo Oscar.

Buongiorno miei vicini! È ufficiale! Prove preliminari per Il principe cerca moglie 2 con il Principe Akeem, Semmi e Oscar.

Eddie Murphy e Paramount hanno annunciato ufficialmente il sequel all'inizio di quest'anno, con Craig Brewer a bordo a dirigere. Lo studio ha anche mostrato un breve filmato di Murphy e Arsenio Hall al CinemaCon la settimana scorsa. È interessante notare che sia Brewer che Ruther E. Carter hanno lavorato con Murphy nella commedia Dolemite Is My Name di Netflix.

"Il principe cerca moglie" uscito nel 1998 e diretto John Landis seguiva Akeem (Eddie Murphy), il principe di una ricca nazione africana, che spera di trovare una moglie che lo amerà per quello che è, e non per il suo status. Rifiutato un matrimonio combinato, Akeem parte per l'America per trovare una moglie e regina. Fingendosi uno studente straniero trova un lavoro in un fast food e inizia la ricerca dell'anima gemella che purtroppo si scoprirà essere già fidanzata con un bellimbusto molto gradito al padre di lei. Anche se non è stata annunciata alcuna trama ufficiale, pare che il sequel sarà incentrato su Akeem che scopre di avere un figlio di cui ignorava l'esistenza che vive in America.

L'originale "Il principe cerca moglie" si è rivelato un grande successo incassando 288 milioni dollari nel mondo e rimane uno dei più grandi successi di Eddie Murphy e uno dei suoi ruoli più amati. Murphy dopo aver inanellato diversi flop potrebbe con questo sequel riuscire ad avere un assaggio dei bei tempi d'oro andati. "Il principe cerca moglie 2" arriverà nei cinema il 7 agosto 2020.

Fonte: Daily Mail