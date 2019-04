Summer Loving, arriva il prequel di Grease

Di Federico Boni martedì 9 aprile 2019

Grease risorge in sala tramite prequel.

John August (Big Fish, Charlie e la fabbrica di cioccolato) è stato scritturato per scrivere Summer Loving, incredibile prequel di Grease. Parola dell'Hollywood Reporter. Indimenticato musical del 1978 interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, Grease divenne da subito fenomeno di costume, con quasi 400 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dopo esserne costati appena sei e una colonna sonora ancora oggi iconica.

Il prequel dovrebbe concentrarsi sull'avventura estiva che Danny Zuko e Sandy Olsson cantano agli amici durante il film del 1978, sulle note di "Summer Nights".

Nel 1982, come dimenticarlo, venne girato Grease 2, con un cast differente e non a caso roboante flop. Nel 2016 è andato in onda Grease: Live, in tv, con Julianne Hough e Vanessa Hudgens protagonisti e 5 Emmy vinti.

Temple Hill (Love, Simon, First Man) produrrà Summer Loving insieme alla Picturestart di Erik Feig. August, che ha co-sceneggiato l'imminente live-action di Aladdin, ha lavorato anche a Scary Stories to Tell in the Dark, prodotto da Guillermo Del Toro, che arriverà nelle sale il 9 agosto prossimo.

Fonte: Comingsoon.net