A Naked Singularity diventa film

Di Federico Boni martedì 9 aprile 2019

Chase Palmer adatterà il romanzo A Naked Singularity.

Olivia Cooke sarà la protagonista femminile dell'adattamento cinematografico di A Naked Singularity, romanzo di successo firmato Sergio de la Pava. La Cooke, un anno fa vista in Ready Player One, affiancherà John Boyega, con la Scott Free Productions in cabina di produzione. A darne notizia Deadline.

Chase Palmer, che ha scritto la sceneggiatura It, siederà in cabina di regia e rimetterà mano allo script firmato David Matthews (Vinyl). Al centro della trama Cast, avvocato specializzato in casi difficili che si confronta con un'amministrazione della giustizia che è tutto fuorché giusta: arbitraria, faziosa e crudele. Perso l'ennesimo caso, il ragazzo decide di compiere un folle furto da 75 milioni di dollari. Vincitore del Pen Literary Award, il tragico e al tempo stesso ironico A Naked Singularity è stato autopubblicato nel 2008, diventando lentamente fenomeno di culto.

Lanciata da Bates Motel, la Cooke ha poi girato Quel fantastico peggior anno della mia vita, Ouija, Amiche di sangue e La vita in un attimo. Per Chase Palmer sarà l'esordio assoluto da regista. Con un heist movie.

Fonte: Comingsoon.net