Emma Stone e Ralph Fiennes per The Menu di Alexander Payne

Di Federico Boni martedì 9 aprile 2019

Alexander Payne dirige Ralph Fiennes ed Emma Stone in The Menu.

Dimenticare al più presto il deludente Downsizing, visto alla Mostra del Cinema di Venezia del 2017. Alexander Payne torna sul set per girare il suo nuovo film, The Menu, che avrà come protagonisti Ralph Fiennes ed Emma Stone.

Il film, descritto come una satirica commedia dark sceneggiata da Will Tracy (Last Week Tonight) e Seth Reiss (Comedy Bang! Bang!), si concentrerà su un eccentrico evento culinario che si svolgerà su un'esclusiva isola per cui varrà la pena uccidere, pur di riuscire ad avere un biglietto d'ingresso.

Fiennes sarà il celebrato chef che ha ideato l'evento e che ha aggiunto alcuni ingredienti segreti e potenzialmente nefandi al suo stravagante menu. Il film dovrebbe essere prodotto dalla Gary Sanchez Productions di Will Ferrell e Adam McKay, esplosa solo 24 ore or sono. Potrebbe essere l'ultima fatica di coppia, per i due amici, in qualità di produttori.

Due volte premio Oscar per le sceneggiature di Sideways - In viaggio con Jack e Paradiso amaro, Alexander Payne esordì al cinema nel 1996 con La storia di Ruth, donna americana.