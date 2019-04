Camila Cabello sarà una moderna Cenerentola: James Corden produttore

Di Federico Boni mercoledì 10 aprile 2019

In cabina di sceneggiatura, la mamma di Pitch Perfect.

James Corden ha avuto una nuova idea per un nuovo Cenerentola, interpretato dalla cantante Camila Cabello e sceneggiato da Kay Cannon, sceneggiatrice dei tre Pitch Perfect e regista de Giù le mani dalle nostre figlie.

La Cabello non si limiterà ad indossare gli abiti di Cenerentola, ma canterà anche tutte le canzoni originali del film, che virerà verso il musical. Corden produrrà il progetto al fianco di Leo Pearlman, suo partner nella Fulwell 73. La storia è descritta come una rivisitazione moderna del tradizionale racconto della ragazza orfana con una cattiva matrigna. In casa Sony sono rimasti entusiasti, tanto da voler correre con la produzione.

Ex componente delle Fifth Harmony, girl band nata a X Factor Usa, la 22enne cubana Cabello ha sfondato in qualità di solista grazie al brano L'Avana. Il suo disco d'esordio ha conquistato le chart di mezzo mondo. Questo nuovo Cinderella segnerà il suo esordio in qualità d'attrice. L'ultima Cenerentola cinematografica è stata Lily James, nel 2015, con il live-action Disney diretto da Kenneth Branagh.

Fonte: HollywoodReporter