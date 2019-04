MGM e AGBO, pioggia di remake per Anthony e Joe Russo

Di Federico Boni mercoledì 10 aprile 2019

Chiuso con gli Avengers, i Russo guardano al futuro. Partendo dal passato.

Cherry, i fratelli Russo dirigono Tom Holland Joe e Anthony Russo ritrovano Spider-Man grazie a una storia tratta da fatti realmente accaduti. Deadline riporta che MGM e AGBO Films, la società di sviluppo dei registi Anthony e Joe Russo, hanno dato vita ad un'enorme partnership. L'accordo vedrà i due fratelli, registi di Avengers: Infinity War e Endgame, lavorare in qualità di "architetti creativi spirituali" sulle varie proprietà della biblioteca MGM, co-sviluppando, co-producendo e co-finanziando un certo numero di progetti.

Secondo quanto riportato da Deadline, in cantiere ci sarebbe un altro remake di The Thomas Crown Affair (Gioco a Due), con Michael B. Jordan protagonista, i Russo alla regia e Matthew Michael Carnahan allo script. Altro titolo che potrebbe tornare in sala è quello di Brisby e il segreto di NIMH, ma in versione live-action, senza dimenticare i possibili rifacimenti di Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, Poltergeist e La Pantera Rosa.

I Russo collaboreranno ancora una volta con gli sceneggiatori Christopher Markus e Steven McFeely, dopo aver già lavorato insieme a loro in Captain America: The Winter Soldier, Capitan America: Civil War, Avengers: Infinity War e Endgame.

Abbandonato l'Universo Marvel, i due fratelli dirigeranno a breve Cherry, adattamento del romanzo di Nico Walker con Tom Holland mattatore.

