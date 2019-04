X-Men, niente Marvel per i prossimi 5 anni: parla Kevin Feige

Di Federico Boni mercoledì 10 aprile 2019

Gli X-Men potrebbero incrociare l'Universo Marvel al cinema solo nel 2024.

In attesa che le 3 ore di "Avengers: Endgame" chiudano undici anni di miliardari successi, la Disney / Marvel guarda al proprio futuro. Dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, personaggi come Deadpool, I Fantastici 4 e tutti gli X-Men sono per la prima volta tornati nella famiglia Marvel, l'originale, ma ci vorrà del tempo prima che questa nuova interazione possa prendere piede.

Kevin Feige, presidente Marvel, ha infatti rivelato che già esiste un piano quinquennale post-Endgame. Ergo, per vedere i nuovi personaggi della Fox nella MCU ci vorranno almeno cinque anni.

D'altronde in questo 2019 usciranno due nuovi film Fox sugli X-Men, ovvero "X-Men: Dark Phoenix" e (probabilmente) "New Mutants". In casa Marvel, chiuso il capitolo Avengers, hanno invece già pianificato l'imminente futuro: un film per "The Eternals" e una pellicola interamente dedicata a "Black Widow", in sala probabilmente nel 2020; ma anche "Shang-Chi", "Black Panther 2" e "Doctor Strange 2" per il 2021. Nel 2022 sarà tempo di "Guardians Of The Galaxy 3", oltre a papabili certezze come "Spider-Man 3" e "Captain Marvel 2."

Da notare come Feige non abbia parlato dei Fantastici 4 o di Deadpool. L'ultimo disastroso "Fantastic Four" visto al cinema è del 2015, quindi se dovessero realizzare un nuovo reboot tra il 2023 e il 2024, sarebbero trascorsi 8/9 anni dal flop di Josh Trank.

Fonte: Playlist