Star Wars 9: un nuovo rumor preannuncia una storia d'amore e una nuova raccapricciante creatura aliena

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 aprile 2019

Un nuovo rumor annuncia una storia d'amore e una nuova bizzarra creatura aliena per "Star Wars 9".

Domani 11 aprile prende il via a Chicago l'evento Star Wars Celebration che si spera dovrebbe svelare un primo filmato di Star Wars 9. L'evento inizierà con un panel dedicato a questo sequel che concluderà la saga Skywalker, e ci si aspetta anche l'annuncio di un titolo ufficiale. In attesa dell'evento, è trapelato online un rumor che proviene da una fonte che già in passato si è rivelata attendibile. Il rumor preannuncia un tocco "romance", l'immancabile Forza che tutto muove e permea e un nuova creatura aliena piuttosto raccapricciante.

ATTENZIONE!!! A seguire ci sono potenziali spoiler su "Star Wars 9", quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Ribadendo che si tratta di notizie non confermate da Disney e Lucasfilm, sembra che J.J. Abrams potrebbe aver deciso di esplorare una relazione romantica tra Rey e Kylo Ren aggiungendo al mix un nuovo personaggio malvagio conosciuto come L'Oracolo, che pare sarà il primo antagonista a tinte horror della saga.

Questa presunta fuga di notizie proviene da un utente di Reddit, che a quanto pare in passato ha fornito in anticipo sui tempi informazioni accurate sui nuovi film di Star Wars, ma detto ciò ogni singola parola che leggerete a seguire va presa con la massima cautela.

Il rumor afferma che "Star Wars 9" prende il via con Kylo Ren ancora intrappolato nel mezzo del suo tumulto interiore, mentre lotta per combattere tra il Lato chiaro e il Lato oscuro della Forza. Come confessava al padre Han Solo prima di ucciderlo, Kylo è profondamente "dilaniato" e questa sua lotta interiore è acuita dal fatto che a quanto pare è "innamorato" di Rey.

Oltre ad una presunta liason amorosa Kylo/Rey, improbabile ma non impossibile vista l'ossessione di Kylo per l'aspirante Jedi, sempre secondo l'utente Reddit J.J. Abrams introdurrà ai fan L'Oracolo, una creatura descritta come un "parassita alieno" che non sembra molto in sintonia con la visione Disney della saga. Questo parassita è posto sulla testa di un gigantesco bambino che dorme, forse non un bambino umano, e sarà creato usando un pupazzo o un effetto pratico. Insieme alla notizia nel post di Reddit ci sono anche pezzi di fan art che ritraggono questa nuova creatura (cliccate QUI per dare una sbirciatina). Non è noto se Kylo Ren vada in cerca dell'Oracolo, o se è in qualche modo venga "richiamato" dalla creatura. Si ipotizza che L'Oracolo viva su un nuovo pianeta palude che non abbiamo mai visto prima. Alcuni sostengono che questa potrebbe essere la nuova versione di "Star Wars 9" di un personaggio simile a Yoda, ma con un tocco horror di stampo lovecraftiano. Allo stato attuale si ipotizza che L'Oracolo sia solo un personaggio secondario e che non occuperà molto tempo sullo schermo.

Fonte: Inverse