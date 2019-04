Achoura: trailer del film horror sovrannaturale di Talal Selhami

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 aprile 2019

Achoura: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Talal Selhami.

E' approdato online un primo trailer di Achoura aka Children's Night, un nuovo promettente horror sovrannaturale diretto da Talal Selhami.

Il titolo del film "Achoura" è un riferimento alla tradizione musulmana nota come giorno dell’Achoura così come viene celebrata in Marocco. Si tratta di una festa dell’infanzia in cui i bambini indossati abiti nuovi ricevono dei regali come tamburi, petardi e giocattoli. L’indomani dell’Achoura si celebra lo "Zem-Zem" con ragazzi e ragazze di età non superiore ai 12 anni che corrono nelle vie delle città divertendosi a schizzare acqua su vicini, amici e passanti.

Nel film quattro bambini si divertono a spaventarsi a vicenda e decidono di esplorare una casa abbandonata e dalla brutta fama, probabilmente infestata. Durante l'incursione nella casa uno di loro scompare in circostanze misteriose. I tre sopravvissuti crescono cercando di dimenticare l'evento traumatico, fino a quando lo scomparso Samir riappare 25 anni dopo. Il ritorno di Samir scatenerà eventi inattesi, con il gruppo di amici d'infanzia che sarà costretto a confrontarsi con un passato e un trauma che non sono riusciti ad elaborare.

Il cast di "Achoura" include Younes Bouab, Sofiia Manousha, Ivan Gonzalez, Moussa Maaskri e Omar Lofti.

Il film strizza l'occhio al cosiddetto genere "creature feature" e sembra miscelare suggestioni da classici come IT di Stephen King e il memorabile Babadook.

"Achoura" è una co-produzione Marocco / Francia prodotta da Overlook Films, Moon & Deal Films e Orange Studio.

A seguire trovate il poster ufficiale del film firmato dal famoso artista Aleksi Briclot, un illustratore francese specializzato in fantastico e fantascienza, tra i suoi lavori illustrazioni di alcuni numeri della serie Spawn e l'adattamento a fumetti del videogioco Alone in the Dark 4. "Achoura" debutterà in anteprima mondiale venerdì 12 aprile al Brussels International Fantastic Film Festival.

Fonte: Bloody Disgusting