Avengers: Endgame - nuova action figure "Hot Toys" di Nebula

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 aprile 2019

La guerriera Nebula interpretata da Karen Gillan ritratta in una nuova action-doll di Hot Toys ispirata all'atteso "Avengers: Endgame".

Tra gli scampati alla Decimazione messa in atto da Thanos in "Infinity War" con l'ausilio del Guanto dell'infinito c'è Nebula, potente guerriera cibernetica potenziata, sorella di Gamora e figlia adottiva del Titano pazzo. Nebula debutta nei fumetti Marvel nell'albo Avengers #257 del luglio 1985 come antagonista ricorrente dei Vendicatori, Nova (Richard Rider) e Silver Surfer.

Nell'Universo Cinematografico Marvel Nebula è interpretata dall'attrice scozzese Karen Gillan, volto noto della serie tv Doctor Who e vista più recentemente al fianco di The Rock nel sequel campione d'incassi Jumanji - Benvenuti nella giungla. Nebula prova un profondo astio nei confronti di suo padre Thanos che le ha sempre preferito Gamora, ma dopo il debutto in Guardiani della Galassia come antagonista, Nebula risolve il conflitto con la sorella in Guardiani della Galassia 2 e la ritroviamo in "Infinity War" alleata degli Avengers nello scontro contro Thanos.

Hot Toys prosegue con il rilascio delle nuove action-doll ispirate all'atteso Avengers: Endgame in uscita nei cinema italiani il prossimo 24 aprile. Nebula l'ultima arrivata della serie, riprodotta con i consueti dettagli impressionanti a cui ci ha abituati l'azienda di Hong Kong leader nel settore delle action figures di alto profilo. La figure realizzata in scala 1/6 (29,5 cm in altezza per oltre 28 punti di articolazione) dispone del caratteristico braccio meccanico, un set di 7 mani intercambiabili per varie pose e prese, due manganelli da combattimento (baton), una pistola blaster, due accessori effetto lampo traslucido di colore blu collegabili ai manganelli, scheda grafica appositamente progettata con simbolo del personaggio e un supporto con base a tema con logo del film e nome del personaggio.

Trovate la nuova action-doll della Nebula di "Avengers: Endgame" disponibile in preordine QUI.