Tenki no Ko: Weathering with You, trailer giapponese del nuovo film di Makoto Shinkai

Di Antonio M. Abate mercoledì 10 aprile 2019

La pioggia al centro del prossimo lavoro di Makoto Shinkai, Tenki no Ko: Weathering with You, in uscita a luglio in Giappone e che si mostra in un primo trailer

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Makoto Shinkai a breve porterà nelle sale giapponesi il suo nuovo film, la cui uscita è prevista per il 19 luglio di quest'anno. Ecco allora far capolino anche il primo trailer di Tenki no Ko: Weathering with You. Scorci urbani suggestivi, densi, dettagliati, per una storia che ancora una volta si pone a metà strada tra il romantico e la fantascienza, così come riportato dalla sinossi qui di seguito.

Il giovane Hokada si trasferisce a Tokyo, dove, da studente qual è, ci mette poco a restare senza una lira. Tutto ciò finché non trova un lavoro come redattore presso una rivista che si occupa di fenomeni occulti. Senonché, non appena comincia a scrivere, il tempo si fa sempre più piovoso. A quel punto incontra Hina, una ragazza spensierata che vive col fratello minore. La particolarità di Hina è che quest'ultima ha il potere di far schiarire il cielo, fermando la pioggia.

Malgrado il successo ottenuto in ogni dove col suo Your Name., Shinkai si disse invece contrariato, dato che ritiene il film imperfetto, puntando il dito sul poco tempo a disposizione per lavorarci (due anni). Arrivò addirittura a chiedere di non guardarlo, sperando che quantomeno Hayao Miyazaki non l'avesse visto, perché ne avrebbe subito colto i difetti. Una posa o che altro? Quale che sia la verità, l'augurio è che a questo giro Shinkai abbia avuto modo d'infilare nel suo lavoro tutto ciò che ha ritenuto opportuno, così nel caso in cui lo trovassimo di qualità non avrà a dolersene.