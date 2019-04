Cannes 2019, The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch apre il Festival

Di Federico Boni mercoledì 10 aprile 2019

La 72esima edizione di Cannes sarà inaugurata da uno zombie-movie!

The Dead Don't Die, arriva il primo trailer del film con gli zombie di Jim Jarmusch Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton e Chloë Sevigny sono solo alcuni dei nomi che figurano nel cast dell'ultimo film di Jim Jarmusch, The Dead Don't Die Sarà "The Dead Don't Die" di Jim Jarmusch ad aprire la 72esima edizione del Festival di Cannes. Ad annunciarlo, in anteprima, Variety. Cast di prima grandezza, capitanato da Bill Murray, Chloe Sevigny, Adam Driver e Tilda Swinton, per uno zombie-movie che il 14 maggio terremoterà la Croisette. La pellicola debutterà nelle sale di Francia proprio il giorno dell'anteprima festivaliera, mentre la Focus Features distribuirà la pellicola negli States a partire dal 14 giugno. Sconosciuta, per ora, la release italiana.

Jarmush ha da sempre un rapporto privilegiato con Cannes. Nel 1984 vinse la Camera d'Or con Stranger Than Paradise - Più strano del Paradiso, per poi tornarci con Daunbailò, Taxisti di notte, Dead Man, Ghost Dog - Il codice del samurai, Broken Flowers (Grand Prix Speciale della Giuria), Solo gli amanti sopravvivono e Peterson, nel 2016.

The Dead Don’t Die è ambientato nella tranquilla città di Centerville, improvvisamente attaccata dagli zombi. Jarmusch ha scritto anche la sceneggiatura, con Selena Gomez, Austin Butler, Steve Buscemi, Danny Glover, Tom Waits e Iggy Pop a completare il cast.

La giuria di Cannes 2019 sarà presieduta dal regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con la line-up ufficiale del Festival che verrà presentata il 18 aprile. Tra i film dati per certi, "Pain and Glory" di Pedro Almodovar, "Rocketman" di Dexter Fletcher e "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino.

Fonte: Variety