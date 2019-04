La bambola assassina remake: anteprima colonna sonora del compositore Bear McCreary

Di Pietro Ferraro giovedì 11 aprile 2019

Orion Pictures ha annunciato che compositore premio Emmy e BAFTA Bear McCreary è stato reclutato per la colonna sonora del remake "La bambola assassina".

Il pluripremiato compositore Bear McCreary (The Walking Dead, Battlestar Galactica, 10 Cloverfield Lane) è stato reclutato per musicare al rivisitazione del classico horror del 1988 La bambola assassina (Child's Play). Il film in uscita segue Karen (Aubrey Plaza), una madre single che dona a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola Buddi, ignara della natura sinistra del bambolotto. Il cast include anche Brian Tyree Henry e Mark Hamill come nuova voce di Chucky.

Aaron Schmidt di KatzSmith Productions ha commentato il lavoro di Bear McCreary sul remake.

Bear arriva con idee e energia illimitate e il suo approccio a questa colonna sonora è stato incredibile. Ha sviluppato temi e melodie che sottolineano il nostro horror, le nostre emozioni e il nostro concetto di intelligenza artificiale combinando strumenti e giocattoli unici da tutto il mondo con la sua partitura orchestrale. Ha elevato ogni momento del film che ha toccato.

"La bambola assassina" è diretto da Lars Klevberg (Polaroid) da una sceneggiatura di Tyler Burton Smith (Sleeping Dogs, videogiochi Quantum Break) e prodotto da David Katzenberg e Seth Grahame-Smith per conto di KatzSmith Productions (IT). Aaron Schmidt e Chris Ferguson sono i produttori esecutivi del progetto.

Anche Bear McCready ha commentato il suo lavoro sul remake "La bambola assassina" ricordando come il film originale abbia segnato la sua gioventù.

Chucky ha perseguitato i miei sogni quando ero un ragazzino, fin da quando il suo diabolico musetto mi ha guardato da una copertina VHS strappata nel mio locale negozio di video. Ora, trent'anni dopo, ho una notevole opportunità di contribuire alla sua eredità musicale. Ispirato alle origini del negozio di giocattoli di Chucky, ho assemblato una "orchestra di giocattoli", di pianoforti giocattolo, ghironde, fisarmoniche, chitarre di plastica e otamone, che saranno presenti in primo piano nella colonna sonora. i toni aiuteranno a terrorizzare la prossima generazione di fan de "la bambola assassina"!

A seguito di un incontro casuale, un aspirante compositore Bear McCreary appena sedicenne è stato presentato alla leggenda della musica da film Elmer Bernstein, che ha subito riconosciuto la passione e l'attitudine del ragazzo per la narrazione musicale. Bernstein incoraggiò McCreary a studiare composizione e lo prese come suo pupillo e oggi il compositore è infinitamente grato al suo mentore.

La guida di Elmer è un dono che non potrei mai ripagare. Ma passerò la vita cercando di farlo.

McCreary ha recentemente musicato l'attesissimo Godzilla: King of the Monsters, il sequel targato Warner Bros. del reboot di successo diretto da Gareth Edwards nel 2014. Il compositorte ha anche collaborato con il produttore J.J. Abrams ai film 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox. McCreary ha anche un notevole curriculum televisivo con musiche per per serie tv di enorme successo come The Walking Dead, Agents of S.H.I.E.L.D. e Battlestar Galactica. Altri crediti cinematografici recenti di McCreary includono il dramma biografico Il professore e il pazzo con Mel Gibson e Sean Penn, e il thriller campione d'incassi Auguri per la tua morte di Universal / Blumhouse.

Il remake "La bambola assassina" arriva nei cinema italiani con Midnight Factory in anteprima mondiale il 19 giugno.