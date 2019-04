Avengers: Endgame - nuova action figure Hot Toys di Occhio di Falco versione Ronin

Di Pietro Ferraro martedì 23 aprile 2019

Hot Toys svela la nuova action figure dell'Occhio di Falco di Jeremy Renner versione Ronin in "Avengers: Endgame".

La quarta puntata della saga di Avengers sarà il culmine di 11 anni e 22 film interconnessi. I nostri amati eroi capiranno veramente quanto sia fragile questa realtà e i sacrifici che devono essere fatti per mantenerla. Essendo uno dei membri fondatori degli Avengers, Occhio di Falco ha mostrato un'assenza clamorosa da Avengers: Infinity War a seguito degli eventi di "Civil War", che hanno condizionato nello stesso modo anche Scott Lang aka Ant-Man, ma ora in Avengers: Endgame Occhio di Falco sarà un personaggio chiave e di nuovo al centro dell'azione.

Per festeggiare il debutto di "Avengers: Endgame", Hot Toys presenta una nuova action figure realizzata in scala 1/6 di Occhio di Falco / Hawkeye (versione Deluxe) presa direttamente dal film che svela anche nel dettaglio il nuovo costume di Jeremy Renner, l'attore porterà sullo schermo la versione "Ronin" del personaggio vista nei fumetti.

Meticolosamente realizzato a partire dall'immagine di Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco / Clint Barton in "Avengers: Endgame", la figure da collezione presenta una testa di nuovo sviluppo che ritrae nel dettaglio il volto di Renner fornito con un costume in tessuto finemente elaborato, gli immancabili arco e frecce (10 frecce individuali e 12 punte di freccia intercambiabili di stili diversi), un pugnale, 4 shuriken di due diversi tipi e un espositore a tema appositamente progettato.

La figure alta circa 30 cm con oltre 30 punti di articolazione, nella versione deluxe e alternativa, include parti intercambiabili come una testa alternativa mascherata, un gilet, protezioni per le braccia, una katana con fodero e un set di sei mani munite di guanti intercambiabili, per mostrare la figure in varie pose.