Red Joan: trailer italiano dello spy-drama biografico con Judi Dench

Di Pietro Ferraro venerdì 12 aprile 2019

Red Joan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Trevor Nunn nei cinema italiani dal 9 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 9 maggio Vision Distribution porta nei cinema italiani Red Joan, lo spy-drama per la regia di Trevor Nunn (regista delle produzioni teatrali londinesi "I Miserabili" e "La Dodicesima Notte"), sulla base di una sceneggiatura non originale di Lindsay Shapero (Royal Wives at War, Enid) tratta dall’omonimo bestseller di Jennie Rooney ispirato a sua volta alla vita dell'agente segreto britannico reclutato dal KGB Melita Norwood (nome in codice Hola), che nel periodo 1937-1972 fornì all'URSS segreti nucleari.

La trama ufficiale:





Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell’ “Agente Lotto”, ma soprattutto, le ragioni che la mossero a tradire. Cambridge 1938. Joan, studentessa di fisica, si innamora dell’affascinante Leo Galich, giovane comunista, che le farà vedere il mondo sotto una nuova luce. Assunta poco dopo in una struttura di ricerca nucleare top secret, durante la Seconda Guerra Mondiale, Joan si rende conto che la distruzione totale sta divenendo pericolosamente attuale. Quale prezzo pagheresti per la pace? Joan deve scegliere se tradire il proprio paese ed i propri affetti oppure salvarli.

Nel cast il ruolo principale di Joan Stanley è interpretato dalla pluripremiata attrice Judi Dench (Skyfall, Shakespeare in Love) e da Sophie Cookson (Kingsman: Secret Service), Stephen Campbell Moore (Addio Christopher Robin) è Max, professore di fisica e mentore di Joan da giovane, Tom Hughes (Victoria, London Town) è Leo, il giovane comunista e primo amore di Joan, Ben Miles (The Crown, The Woman in Gold) è Nick, figlio avvocato di Joan, e Tereza Srbova (La promessa dell’ assassino) è Sonya, studentessa della Cambridge University e amica di Joan.

Dietro la macchina da presa, l’autore della fotografia Zac Nicholson, vincitore del BAFTA (The Guernsey Literary e Potato Peel Pie Society, Death of Stalin), Kristina Hetherington la montatrice vincitrice del BAFTA (My Cousin Rachel, The Week-End), la scenografa Cristina Casali (Death of Stalin), il premio Oscar e il compositore vincitore del BAFTA George Fenton (Le Relazioni pericolose), la costumista Charlotte Walter e la hair stylist vincitrice del premio BAFTA Sallie Jaye (Juliet, Naked, The Wings of the Dove)-

Produce il premio Oscar e vincitore di BAFTA David Parfitt (Marilyn, Shakespeare in Love) di Trademark Films. Co-produttori Ivan Mactaggart (Loving Vincent, Marilyn) di Cambridge Picture Company e Alice Dawson (Yardie, The Party).