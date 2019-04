Tomb Raider 2, trovata la sceneggiatrice

Di Federico Boni venerdì 12 aprile 2019

La sceneggiatrice di High-Rise: La rivolta per Tomb Raider 2.

Tomb Raider: recensione in anteprimaTomb Raider: recensione in anteprima Alicia Vikander veste i panni di una giovane Lara Croft nel reboot di Tomb Raider. Leggete la nostra recensione Molto deludente negli States, con appena 58 milioni di dollari incassati e aspre critiche, Tomb Raider di Roar Uthaug ha comunque fatto cassa all'estero, arrivando ai 274,650,803 dollari d'incasso worldwide dopo esserne costati 94. Ecco perché la MGM ha dato il via al sequel, con Amy Jump sceneggiatrice.

Tra i suoi script passati, I disertori - A Field in England, High-Rise: La rivolta e Free Dire. Alicia Vikander, premio Oscar grazie a The Danish Girl, tornerà negli abiti di Lara Croft, mentre difficilmente rivedremo Uthaug dietro la macchina da presa.

GK Films tornerà a produrre la pellicola, che potrebbe uscire in sala nel 2021. E' curioso, per non dire incredibile, come questo reboot abbia incassato la stessa identica cifra raccolta dal primo Tomb Raider del 2001, con Angelina Jolie mattatrice. 274 milioni all'epoca, 274 milioni nel 2018. La speranza, per lo studios, è che il tutto non si ripeta con il sequel, visti i deludenti risultati ottenuti da Tomb Raider - La culla della vita nel 2003 (156,505,388 dollari).

