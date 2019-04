Sing 2 e I Croods 2, slittano le uscite

Di Federico Boni venerdì 12 aprile 2019

Illumination e Dreamworks hanno posticipato le uscite dei due cartoon.

Sing: recensione in anteprima Dai creatori dei Minions, arriva un nuovo film d'animazione nell'era dei talent show. Leggete la nostra recensione di Sing Campione d'incassi del 2016 con 634,151,679 dollari incassati in tutto il mondo, il delizioso Sing non uscirà più il 25 dicembre 2020, come precedentemente annunciato da Illumination Entertainment e Universal Pictures. Il sequel del lungometraggio 3 anni or sono scritto e diretto da Garth Jennings, uscirà infatti il 2 luglio del 2021. Dalle feste di Natale all'estate piena, con Jennings di nuovo confermato alla scrittura e molto probabilmente anche alla regia.

Altro sequel animato molto atteso ma altra casa di produzione, ovvero la DreamWorks Animation, e altro slittamento. I Croods 2, inizialmente annunciato in sala per il 18 settembre 2020, uscirà infatti il 23 dicembre del 2020. Addirittura sette gli anni d'attesa rispetto al primo capitolo del 2013, in grado di incassare 587,204,668 dollari in tutto il mondo. Kirk De Micco e Chris Sanders, registi del primo capitolo, hanno in questo caso lasciato spazio a Joel Crawford, al suo esordio da regista dopo aver animato i tre Kung Fu Panda.

Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson e John C. Reilly torneranno a doppiare i principali personaggi di Sing, mentre Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener e Cloris Leachman faranno altrettanto con I Croods 2.