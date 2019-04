Star Wars 9: Rian Johnson commenta il trailer di "The Rise of Skywalker"

Di Pietro Ferraro sabato 13 aprile 2019

Rian Johnson regista de "Gli Ultimi Jedi" ha commentato il primo trailer di "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Rian Johnson entusiasta del trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker. Il titolo e il trailer ufficiali sono arrivati come da copione durante il panel di Star Wars 9 all'evento Star Wars Celebration e Abrams promette meraviglie per il film che concluderà l'epica e leggendaria saga degli Skywalker. Johnson ha diretto "Gli Ultimi Jedi" film controverso che ha convinto la critica e invece diviso i fan di Star Wars. Quando gli è stato chiesto del sequel al CinemaCon della scorsa settimana, Johnson ha ammesso di aver parlato con J.J. Abrams solo una manciata di volte e ha dichiarato di essere all'oscuro quando si trattava di entrare nel dettaglio.

Anche se Rian Johnson e J.J. Abrams non hanno avuto molti scambi, Johnson dopo aver visto il trailer ha espresso un genuino entusiasmo per "The Rise of Skywalker", con il regista che già riusciva ad immaginarsi al cinema con i suoi popcorn come un vero fan di Star Wars.

IO ADORO TUTTO QUESTO e sono appena tornato ad essere un bambino felice. Se mi cercate passerò il resto della giornata a sorridere sognante.

Rian Johnson è stato aspramente criticato per "Gli Ultimi Jedi" poiché ha indubbiamente fatto delle scelte non convenzionali, in primis un deciso colpo di spugna su ogni teoria sui genitori di Rey e poi l'eccentrico approccio al personaggio di Luke Skywalker che ha spiazzato anche lo stesso Mark Hamill che ha in più di un occasione sottolineato il fatto che il Luke de "Gli Ultimi Jedi" era il Luke di Johnson e non il suo.

J.J. Abrams d'altro canto si è divertito molto con "Gli Ultimi Jedi" e ha un enorme rispetto per ciò che Rian Johnson ha portato alla saga. Dirigere un film di Star Wars non è un compito facile e non è cosa per tutti. Detto ciò e nonostante le critiche Disney e LucasFilm hanno piena fiducia in Johnson e nel suo coraggio, e hanno visto in lui il candidato ideale per portare la saga di Star Wars nel futuro con una trilogia nuova di zecca concepita per una nuova generazione di spettatori, tutto questo mentre Abrams saluta i fan di lunga data con l'ultimo capitolo della saga Skywalker. Si ritiene che Johnson inizierà a lavorare sull'imponente progetto alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.

"The Rise of Skywalker" arriverà nei cinema il 20 dicembre, periodo che darà a J.J. Abrams un po' di tempo per rifinire ogni cosa e dare ai fan un film evento che finalmente ricompatterà i fan, anche quelli più critici.

Fonte: Screenrant