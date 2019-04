Newark: foto dal set del prequel dei "Soprano" con Michael Gandolfini

Di Pietro Ferraro domenica 14 aprile 2019

Riprese in corso per "Newark", il prequel della serie tv "I Soprano" in uscita nei cinema americani il 25 settembre 2020.

Nuove foto dal set di The Many Saints of Newark recentemente rititolato "Newark" che ritraggono Michael Gandolfini nei panni di un giovane Tony Soprano. L'attore diciannovenne interpreta il ruolo che ha reso famoso suo padre, James Gandolfini, nel film prequel cinematografico della serie tv I Soprano. David Chase, creatore della serie porta i fan indietro nel tempo fino a dove tutto ebbe inizio, mentre vediamo gli eventi che hanno contribuito a formare un giovane Tony Soprano nell'iconico boss della mafia italoamericano che tutti conosciamo.

Michael Gandolfini è stato recentemente avvistato sul set di "Newark" mentre saliva su un'auto d'epoca e sfoggiava una parrucca bruna, giacca jeans e collana d'oro. Sul set era presente anche Jon Bernthal immortalato accanto a Gandolfini jr. mentre fuma una sigaretta. Al momento non è chiaro quale sia il ruolo dell'attore volto noto delle serie tv The Walking Dead e The Punisher.

La serie tv "I Soprano" è andata in onda su HBO dal 1999 al 2007 diventando un'acclamata e pluripremiata serie di culto, ma finita anche al centro di polemiche per il suo ritrarre la comunità italoamericana attraverso lo stereotipo del criminale mafioso. James Gandolfini è diventato una star grazie al ruolo di Tony Soprano, vincendo numerosi Golden Globe e Emmy. Purtroppo Gandolfini è scomparso nel 2013 all'età di 51 anni e ora suo figlio di 19 anni sta riprendendo il personaggio per un racconto di origine ambientato nel New Jersey.

"Newark" si svolge in un momento in cui le tensioni razziali erano alte nel Jersey, in particolare tra italoamericani e afroamericani. Il prequel si svolge sullo sfondo delle rivolte razziali del 1967, che sarà un momento cruciale per la formazione del giovane Tony Soprano. Alessandro Nivola recita nel prequel come Dickie Moltisanti, che ha fatto da mentore al gangster emergente. Moltisanti è anche noto per essere il padre del personaggio di Christopher, interpretato ne "I Soprano" da Michael Imperioli. David Chase ricorda di aver visitato Newark quasi tutti i fine settimana da bambino e quindi nella trama del prequel ci saranno molti ricordi della sua infanzia.

Il casting del giovane Tony Soprano ha richiesto un lungo lavoro e in origine sono statai provinati molti giovani attori per interpretare il ruolo, ma nessuno era riuscito a catturare l'essenza di James Gandolfini, fino a quando non si è tentato con il figlio Michael Gandolfini che pare sia stato scelto per il ruolo per una recitazione sobria, la capacità di cogliere i manierismi del Tony Soprano originale e naturalmente per la somiglianza fisica con il padre. "Newark" debutterà nei cinema il 25 settembre 2020.

Michael Gandolfini playing a young Tony Soprano. Superb. pic.twitter.com/n1Dc99AinJ — Connoisseur (@casualco) 10 aprile 2019

New images of Michael Gandolfini and Jon Bernthal on the set of 'THE MANY SAINTS OF NEWARK' via @DailyMail pic.twitter.com/Sv9Gz2giYi — Geek Vibes Nation 🖖 (@GeekVibesNation) 10 aprile 2019

@ValWhoOnline Jon Bernthal sur le tournage de '' Many Saint of Newark'' le prequel de la série Les Sopranos ! 😉 pic.twitter.com/tHe8UGEAQM — Alien (@Addictmovie33) 10 aprile 2019

fonte: The Sun U.K.