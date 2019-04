Star Wars: la saga si prenderà una pausa dal grande schermo dopo Star Wars 9

Di Pietro Ferraro domenica 14 aprile 2019

La saga di film di Star Wars si prenderà una pausa dopo l'uscita di "The Rise of Skywalker".

La saga di film di Star Wars andrà incontro ad pausa dopo l'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker. Il boss della Disney Bob Iger ha rivelato la notizia alla riunione degli azionisti in cui lo studio ha finalmente svelato i dettagli sulla piattaforma di streaming Disney+. C'è stata una marea di annunci, ma Iger si è preso un momento per commentare il futuro del franchise di Star Wars sul grande schermo, dopo che J.J. Abrams avrà portato nelle sale il film finale della saga Skywalker.

Al momento ci sono sei film di Star Wars in fase di sviluppo, ma ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di poterli vedere al cinema poiché una delle due nuove trilogie, quella di Rian Johnson, inizierà lo sviluppo effettivo solo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Lo stesso vale per gli ex showrunner della serie tv Il trono di spade, W.B. Weiss e David Benioff, che stanno lavorando alla loro trilogia che è in una fase embrionale dello sviluppo. Bob Iger ha parlato del futuro del franchise sul grande schermo dopo "Star Wars 9".

Non abbiamo ancora annunciato piani specifici per i film. Ci sono film in fase di sviluppo, ma non li abbiamo annunciati, ci prenderemo una pausa, un po' di tempo per resettare...perché la saga degli Skywalker si conclude con questa nono film. Ci saranno altri film di Stars Wars, ma prima ci sarà un po' di pausa.

La pausa sembra un atto dovuto visto le controversie che hanno accompagnato "Gli Ultimi Jedi" e l'ingiusto flop a cui è andato incontro l'incompreso spin-off Solo: A Star Wars Story uscito nei cinema a meno di 6 mesi da "Gli Ultimi Jedi". All'epoca la Disney e la Lucasfilm stavano anche sviluppando gli spin-off di Obi-Wan e Boba Fett che pare siano stati accantonati, almeno per il momento.

Durante questa pausa sarà Disney + a tenere desta l'attenzione sul franchise con la serie tv The Mandalorian e la serie prequel di Rogue One, con la prima che debutterà il 12 novembre.

Fonte: Bloomberg