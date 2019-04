Saint Bernard: trailer del folle e straniante horror di Gabe Bartalos

Di Pietro Ferraro lunedì 15 aprile 2019

Saint Bernard: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Gabe Bartalos in uscita negli Stati Uniti il 14 maggio 2019.

"C'è una sottile linea che separa la creatività dalla follia" recita il trailer di Saint Bernard, il bizzarro, folle e straniante nuovo film diretto dall'esperto in make-up ed effetti speciali Gabe Bartalos, al suo secondo lungometraggio dopo Scannati vivi del 2004.

Lo stile unico di Bartalos deforma la realtà donandole un deriva surrealista e il trailer di "Saint Bernard" si presenta come una lisergica e immersiva fuga nella tana del bianconiglio in cui perdersi letteralmente, come accade al protagonista, un direttore d'orchestra interpretato da Jason Dugre, di cui seguiamo la lenta e inesorabile discesa nell'abisso della follia.

All'inizio della sua carriera come make-up artist Bartalos ha lasciato il segno nel genere horror collaborando con il regista Frank Henenlotter su classici come Brain Damage (1988), Frankenhooker (1990) e Basket Case 2 (1990). Bartalos ha anche progettato effetti speciali e make-up per film come Leprechaun, From Beyond - Terrore dall'ignoto, Non aprite quella porta 2, Ammazzavampiri II e Gremlins 2. Bartalos possiede e gestisce lo Atlantic West Effects, uno studio di produzione di effetti speciali e trucco specializzato in scultura, protesi e animatronica che da oltre 20 anni assiste l'industria cinematografica.

"Saint Bernard" è interpretato anche da Warwick Davis, l'attore noto per ruoli in Il ritorno dello Jedi, Willow e Leprechaun torna a collaborare con Bartalos dopo "Scannati vivi". Il cast è completato da Katy Sullivan, Peter Iasillo Jr., Jack Doroshow, Bob Zmuda e George Clayton Johnson.

"Saint Bernard" debutta negli Stati Uniti direttamente in Blu-ray e VOD il 14 maggio 2019.

Fonte: Bloody Disgusting