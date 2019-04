Un bambino chiamato Natale, nel cast Kristen Wiig, Sally Hawkins e Maggie Smith

Di Federico Boni martedì 16 aprile 2019

Prende vita il romanzo di Matt Haig.

Kristen Wiig, Sally Hawkins e Maggie Smith prenderanno parte all'adattamento cinematografico di Un bambino chiamato Natale, libro per bambini di Matt Haig, edito in Italia da Salani. In cabina di regia Gil Kenan (Monster House), co-sceneggiatore al fianco di Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again).

A Boy Called Christmas è il primo capitolo di una saga editoriale composta da 5 libri. Produzione Netflix e StudioCanal, che distribuirà la pellicola nei cinema del Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Francia e Cina.

Che Babbo Natale esista e porti i regali la notte del 25 dicembre non ci sono dubbi. Però ci sono tante domande su di lui che attendono risposta. Una su tutte: che bambino è stato? Ha avuto un'infanzia? E se sì, com'è stata? Haig ha scritto la sua storia di Babbo Natale: una vicenda piena di neve, di rape, di avventura, con un sequestro di persona, un sacco di elfi, un topo simpatico e un ragazzino di nome Nicolas che non ha paura di credere nella magia. Il suo lungo e difficile viaggio sulle tracce di suo padre lo porterà a diventare... Babbo Natale.

Fonte: Comingsoon.net