Avatar, i sequel: ruolo chiave per Michelle Yeoh

Di Federico Boni martedì 16 aprile 2019

Un anno e mezzo ancora e Avatar 2 sarà realtà.

Michelle Yeoh prenderà parte ai sequel di Avatar, nei panni della dottoressa Karina Mogue. Parola di Deadline, che non ha però specificato in quali e quanti dei 4 annunciati sequel vedremo la Yeoh.

"Nel corso della sua carriera, Michelle ha sempre creato personaggi unici e memorabili. Non vedo l'ora di lavorare con Michelle per fare la stessa cosa con i sequel di Avatar", ha confermato James Cameron. Michelle dovrebbe avere un ruolo 'chiave', all'interno della saga. L'attrice raggiunge Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin. Lang, ovvero il colonnello Miles Quaritch, sarà presente in tutti e 4 i capitoli, indossando gli abiti del villain principale. Il 25 settembre 2017, Cameron ha dato il via alle riprese di Avatar 2 e Avatar 3.

Il primo uscirà al cinema il 18 dicembre 2020, mentre il secondo il 17 dicembre 2021. Le riprese di Avatar 4 e Avatar 5, che usciranno il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025, dovrebbero iniziare subito dopo l'uscita dei primi due sequel. Nel caso in cui dovessero andar male, a livello di incassi, non si farebbero. Sbarcato in sala nel 2009, il primo Avatar è entrato nella Storia del Cinema in quanto maggior incasso di sempre, inflazione esclusa, con 2,7 miliardi di dollari.

Fonte: Comingsoon.net