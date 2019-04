Creation Stories: Danny Boyle produce il biopic su Alan McGee, scopritore degli Oasis

Di Federico Boni martedì 16 aprile 2019

Ewen Bremner sarà Alan McGee, con Nick Moran alla regia.

Suki Waterhouse, Jason Flemyng e Rupert Everett prenderanno parte a "Creation Stories", film che vedrà Danny Boyle, qui produttore, ritrovare Irvine Welsh, autore di Trainspotting qui co-sceneggiatore al fianco di Dean Cavanagh.

Tratto da The Creation Records Story: Riots, Raves and Running a Label, autobiografia di Alan McGee, il film vedrà quest'ultimo interpetato da Ewen Bremner. McGee è stato il boss della mitica Creatin Records, etichetta indipendente che lanciò band come gli Oasis, Primal Scream e The Jesus & Mary Chain. Una casa discografica in prima linea nella diffusione del Brit-Pop, con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il film racconterà l'implacabile ambizione, i tormenti, la bancarotta, la ricchezza e gli eccessi di un giovane di Glasgow che cambiò dal nulla il volto della cultura britannica.

Nick Moran, regista di The Kid, si siederà dietro la macchina da presa. Via alle riprese imminenti, nel mese di maggio, a Londra.

Fonte: HollywoodReporter