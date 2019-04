Star Wars: Lucasfilm conferma progetto in sviluppo ispirato a "Knights of the Old Republic"

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 aprile 2019

E' ufficiale, Lucasafilm sta sviluppando un progetto di Star Wars ispirato a "Knights of the Old Republic".

Un film ispirato a Knights of the Old Republic è nei desideri dei fan da lungo tempo, fin da quando è stato lanciato il primo videogioco nel 2003. Voci recenti hanno riferito che la trilogia di Star Wars a cui stanno lavorando David Benioff e D.B. Weiss, showrunner de Il trono di spade, sarebbe stata ambientata nel periodo della "Vecchia Repubblica" precisamente negli anni 3964-3962 prima della battaglia di Yavin. Disney e Lucasfilm non hanno confermato questo elemento alla "Star Wars Celebration" lo scorso fine settimana, ma ora Kathleen Kennedy ha finalmente confermato che un progetto di "Knights of the Old Republic" è effettivamente in lavorazione.

Sai, ne parliamo sempre, sì, stiamo sviluppando qualcosa al riguardo. In questo momento non ho idea di dove le cose andranno a parare, ma dobbiamo stare attenti poiché c'è una cadenza per Star Wars e non dobbiamo esagerare. Non abbiamo una sfera di cristallo, sai. Abbiamo provato un po' con "Solo" per vedere se potevamo fare due film all'anno e se ci fosse o no davvero un'opportunità in questa direzione, ci siamo resi conto che non avrebbe funzionato e quindi abbiamo arretrato un po', ma ciò non significa che non pensiamo a molte storie diverse, perché questa è la cosa più eccitante di questo universo.

La domanda dopo questa conferma è se il progetto "Knights of the Old Republic" sarà una serie tv o una trilogia di film. All'inizio dell'intervista, Kathleen Kennedy sottolinea che molti dei personaggi che abbiamo conosciuto e amato nel corso di questa saga di 9 film si stanno dirigendo verso il canale streaming "Disney +". Il presidente di Lucasfilm ha anche detto che il suo team sta pianificando il prossimo decennio di film, con Rian Johnson che collabora a stretto contatto con gli showrunner de "Il trono di spade", quindi non siamo sicuri di quale direzione prenderà il tutto.

Ora Lucasfilm sembra focalizzata sulla trilogia di Benioff e Weiss, che sarà ancora presumibilmente separata dalla nuova trilogia di Rian Johnson, sebbene lavorino tutti e tre in sinergia Finora nessun nuovo film è stato confermato dopo che The Rise of Skywalker debutterà nei cinema a dicembre di quest'anno. La prima stagione della serie tv The Mandalorian sarà presentata in anteprima il mese precedente, quando Disney + verrà lanciato il 12 novembre.

"Knights of the Old Republic" è anche una serie a fumetti appartenente all'Universo espanso, uscita nel 2006 e creata come prequel dei due videogiochi, Star Wars: Knights of the Old Republic e Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Il videogioco "Knights of the Republic" non è ancora considerato canonico nell'ambito del rilancio della Disney del marchio Star Wars. La storia si svolge nella stessa galassia, solo migliaia di anni prima che Luke Skywalker intraprenda la via della Forza per diventare un cavaliere Jedi. Si dice che il film di Benioff e Weiss riempirà questo lasso di tempo riducendolo ad un paio di centinaia di anni.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) 16 aprile 2019

Fonte: Screenrant